Norwegian sigue los pasos de Ryanair y cobrará por el equipaje de mano

Los pasajeros que viajen con Norwegian Air tendrán que pagar si quieren llevar maleta, aunque sea de mano. La compañía de bajo coste sigue así los pasos de Ryanair y ya trabaja en "actualizar su política de equipaje de mano" para obligar a todos sus pasajeros a pagar por los bultos que hasta ahora pueden introducir en la cabina de forma gratuita.

La nueva política implica que los clientes de Norwegian sólo podrán subir a bordo una pieza pequeña que quepa debajo del asiento delantero mientras que las maletas de cabina con las medidas clásicas (55x40x23) tendrán que pagar.

La aerolínea transportó 8,3 millones de pasajeros en España el año pasado, un 6,6% menos

La low cost noruega no ha especificado cuánto costará embarcar con dos bultos ni cuándo se activará la nueva política. "No hay fecha concreta pero no debería demorarse mucho y los conceptos se harán públicos en el momento de la implementación", explican fuentes de la aerolínea, que transportó 8,3 millones de pasajeros en España el año pasado, un 6,6% menos por el cierre de rutas domésticas e internacionales.

Así, a la espera de conocer más detalles, Norwegian explica que los que deseen subir una segunda pieza de equipaje de mano podrán agregarla con un pequeño coste adicional antes de la salida o bien elegir un tipo de billete con una tarifa más cara que la básica. Actualmente, la tarifa más baja permite viajar con hasta 10 kilos entre la maleta y un objeto personal pequeño mientras que la Low Fare +, que puede costar el doble, incluye la posibilidad de facturar una maleta de hasta 20 kilos. En este punto, la nueva política también contempla aumentar el peso del equipaje facturado de 20 a 23 kilos y el peso total combinado del equipaje de mano para billetes Flex y Premium de 10 a 15 kilos.

La firma busca garantizar la puntualidad y supone una nueva vía de ingresos

Aunque la compañía asegura que el cambio, que no afectará a los billetes comprados ante de su implementación, busca "garantizar que todos los clientes tengan un agradable que parta puntual", lo cierto es que también supone una nueva vía de ingresos en un momento en el que la firma está inmersa en un proceso de ajuste para afrontar su elevada deuda. En el tercer trimestre de 2019 (julio-septiembre) los ingresos extra de la compañía crecieron un 7,7% pero apenas suponen el 14% de la facturación total.

Norwegian ha decidido dar el paso de empezar a cobrar por la maleta a bordo pese a que la justicia ha condenado a Ryanair a devolver 20 euros a una pasajera a la que obligó a pagar por subir una maleta a la cabina que no había comprado el embarque prioritario. Una sentencia que según el director de marketing de la irlandesa, Kenny Jacobs, no afectará en nada a su actual política de equipaje que "está teniendo mucho éxito". Un éxito que se ha dejado notar en los ingresos extra de la low cost, que han crecido un 28% en su primer semestre fiscal y ya suponen el 30,7% de su facturación total.