Cientos de trabajadores del grupo Telefónica deshojarán este lunes su 'margarita laboral'

Me quedo o me voy de Telefónica. Estos días se presumen trascendentes para cientos de trabajadores del grupo de telecomunicaciones, que posiblemente deshojarán su particular margarita laboral. Muchos de ellos ya dedican estas horas a reflexionar sobre su inmediato futuro laboral dada la proximidad del lunes que viene, fecha en la que concluye el plazo para apuntarse al último plan de bajas incentivadas de la multinacional.

De forma extraordinaria, todos ellos tendrán en su mano la salida incentivada de la compañía con condiciones favorables en función de la antigüedad en la empresa. La propuesta apunta a los empleados del Grupo Telefónica con más de 5 años de antigüedad, los mismos que el año pasado pudieron sentir cierta envidia por sus compañeros de Telefónica de España, beneficiarios de un plan de salida que incluye el 68% del salario hasta la fecha de su jubilación.

En este caso, las cifras no llegan ahora a tanto, pero menos es nada. Según apuntan fuentes relacionadas con la multinacional, el próximo lunes 20 de enero (considerado por algunos como el presunto 'día más triste del año' o 'Blue Monday') concluye el plazo para apuntarse a un programa sólo disponible para aquellos trabajadores que sumen una antigüedad en la corporación superior a cinco años. En ese supuesto, tendrán opción a percibir tres anualidades de su sueldo fijo y variable durante los cinco primeros años. Por su parte, los empleados con más de 10 años en el Grupo Telefónica tienen la opción de salir a cambio de percibir cinco anualidades durante los 10 próximos años.

Ambas propuestas están abiertas a todos los trabajadores del corporativo de Telefónica, de todas las edades, no sólo a los mayores de 53 años con más de 15 años de antigüedad, como ocurrió con el reciente plan de bajas voluntarias de Telefónica de España. Este último Plan Suspensión Individual de Empleo (PSI), dirigido a 2.800 puestos, contemplaba el equivalente a 8 anualidades durante 12 años. Fuentes sindicales estiman que el número de potenciales interesados en el nuevo plan de bajas incentivadas, y que cumplan con las condiciones de antigüedad, podría superar las 300 personas.

Nuevas tablas salariales

Por otra parte, la filial española compartió la semana pasada con los sindicatos las nuevas tablas salariales de 2020, ya debidamente actualizadas. Dichas condiciones contemplan un incremento salarial del 1,5%que tendrá carácter consolidable. Asimismo, según informa CCOO, el próximo mes de octubre, la compañía abonará 300 euros a todos los trabajadores incluidos en el convenio. De este importe, la mitad (150 euros) "se incorporará en los sueldos base a 31 de diciembre de 2020 (lo que supone una subida adicional de un 0,43% para un salario de 35.000 euros), formando parte de la masa salarial en el año 2020 a efectos de cálculo para la revisión salarial del año siguiente".