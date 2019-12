Las antiguas cajas pagan en impuestos 38 euros por cada 100 euros que ganan

En plena polémica entre el futuro Gobierno de PSOE-Podemos con las entidades por la factura fiscal, las antiguas cajas (CaixaBank, Bankia, Unicaja o Liberbank, entre ellas) han hecho público cuantos impuestos pagaron el año pasado. En total, las entidades asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) soportaron 2.500 millones de euros en impuestos en 2018, hasta un 9% ciento más frente a los 2.287 millones de un año antes. De este modo, el tipo impositivo total de los bancos agrupados en la CECA fue del 38%, lo que quiere decir que de cada 100 euros que obtienen de beneficio, pagan 38 en impuestos.

Además, según un informe elaborado por KPMG, sobre la contribución fiscal de 2018 de las entidades de la CECA, los tributos recaudados en 2018 sumaron 2,497 millones de euros, un 2 por ciento menos frente a 2017.

El estudio no aúna los impuestos que paga el sector financiero global, puesto que no incorpora la contribución de los bancos,entre ellos, grandes como Santander, BBVA, Sabadell integrados en la segunda gran patronal del sector, la Asociación Española de Banca (AEB). No obstante, la Agencia Tributaria señala que el tipo impositivo total de los bancos se sitúa en el 22,5%.

En el desglose de los impuestos que pagan las antiguas cajas, el mayor es a la Seguridad Social, que supone un 39% del total; seguido del IVA soportado no recuperable, que supone un 24%; del pago de Impuestos de Sociedades (20%); el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito (6%); impuestos municipales y autonómicos (10%) y otros (1%). Por otro lado, y aunque no entre dentro de la contribución del sector, desde la patronal de antiguas cajas recuerdan que las entidades hacer también otras aportaciones anuales que impactan directamente sobre los resultados del sector, entre los que destacan los 602 millones de aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), los 209 millones de euros que inyectaron al Fondo Único de Resolución (FUR) europeo y los 19 millones de euros de aportación al Mecanismo Único de Supervisión (MUS) europeo.

El sector rechaza más impuestos

PSOE y Unidas Podemos aún están en fase de negociaciones para formar ejecutivo, pero uno de los puntos que discuten son los polémicos impuestos a la banca que lleva el partido de Pablo Iglesias en su programa electoral. Concretamente, la formación morada quiere imponer un impuesto a las transacciones financieras -la tasa Tobin-, generar una tasa mínima del 18% del Impuesto de Sociedades a las entidades y crear una tasa específica para recuperar el dinero del rescate bancario. Desde la CECA señalan que el sector financiero ya paga impuestos de distinta naturaleza que no están en otros sectores y destacar que todas las medidas que se tomen sobre modificar el Impuesto de Sociedades "son muy sensible en lo relativo a la competitividad del sector con los países del entorno". "Estamos compitiendo a nivel global, cuando más competitivo sea el Impuesto de Sociedades, más capacidad tendrá España en inversión", aseveran desde la patronal de antiguas cajas.