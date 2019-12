La fuga de anunciantes y la guerra con Vivendi dejan a Mediaset contra las cuerdas

A Mediaset se le complica la recta final del año en España e Italia. Por un lado, el grupo de televisión no ha conseguido cerrar un acuerdo con Vivendi para salvar la fusión de sus filiales en Holanda, lo que deja el futuro de la operación en manos de la justicia, mientras que en nuestro país tiene abiertos varios frentes que amenazan su principal fuente de ingresos: la publicidad.

Así, más allá de la multa de 38 millones de euros impuesta por la CNMC que, entre otras cosas, le obliga a cambiar la forma de vender los espacios publicitarios, la dueña de Telecinco protagoniza una ininterrumpida fuga de anunciantes de su programa estrella: Gran Hermano VIP.

El debate del domingo se emitió con la mitad de bloques de publicidad de lo habitual y mas cortos

El caso Carlota, la presunta violación de una concursante en la decimoctava edición del reality, ha puesto al formato en el punto de mira de la justicia, parte de la sociedad y el sector empresarial, llevando a las compañías a retirar sus anuncios de las galas y los debates. Por ejemplo, el programa del pasado domingo 1 de diciembre se emitió con la mitad de la publicidad de lo habitual pese a que la cadena repitió bloques y llevó al prime time marcas que suelen anunciarse a lo largo del día, cuando los espacios son más baratos. Así, el último debate tuvo tres cortes publicidad, cuando lo normal es que tenga cinco o seis y apenas 18 anunciantes, alguno de los cuales, como Vivus, ya ha pedido no volver a salir en las pausas.

La gala del jueves de la semana pasada, que tuvo un 35,8% de audiencia, es un claro ejemplo de los efectos se esta fuga, que lejos de frenarse se agrava día a día. Ese día, tan solo 24 marcas se anunciaron en el programa frente a las 64 del jueves anterior. De una semana a otra, Gran Hermano VIP se había quedado sin patrocinador, que paga más, y sin firmas tan potentes como Toyota, Nissan, Vodafone, Lotus o Woman's Secret. En este punto, fuentes del sector informan que han ordenado retirar cualquier tipo de publicidad del prime time de Gran Hermano VIP multinacionales como Santander, BBVA, Telefónica, Ferrero o Adeslas.

"El verdadero problema para la cadena es que no está ocupando al cien por cien su tiempo permitido de publicidad, por lo que están perdiendo dinero cada semana con la emisión de Gran Hermano", explican fuentes del sector que, a su vez, calculan que en cada emisión la compañía gana 400.000 euros menos que al principio de la temporada. Aunque no es la primera vez que Mediaset ve cómo sus anunciantes huyen de su prime time (ya pasó con La Noria), en este caso la situación es peor porque ahora son tres programas en el horario de máxima audiencia, cuatro access y además la tele está sufriendo una caída generalizada de la inversión publicitaria.

De todas formas, la preocupación es a futuro, ya que esta edición está casi amortizada. Y es que, si el grupo se ve obligado a dejar de emitir Gran Hermano, gran parte de su programación y sus niveles de audiencia se verán comprometidos. No en vano, Telecinco ha liderado noviembre con un 15,7% de la audiencia gracias a los buenos datos del reality.

Pese a que la fuga de anunciantes está alterando a la cúpula directiva de Mediaset España, que no ha dudado en culpar a Atresmedia de promover un boicot mientras evita pedir perdón, la bolsa parece más atenta a la fusión de la matriz italiana con su filial española para ganar músculo y plantar cara a Netflix, HBO o Disney. Y es que, la cadena de Fuencarral, al igual que su matriz, hilan dos días de fuertes caída después de que no consiguieran llegar a un acuerdo con Vivendi para comprarle una gran parte de sus acciones y salvar la fusión. "Las conversaciones se han estancado porque, a pesar de los mejores esfuerzos de Vivendi, ¡Mediaset no pudo ponerse de acuerdo sobre lo que querían proponer"", informan fuentes del grupo de la familia Bolleré.

Así, el Tribunal de Milán decidirá el próximo 6 de diciembre si mantiene suspensos los acuerdos de la fusión. Tras su decisión el futuro quedará en manos de la justicia española, que ha suspendido cautelarmente los acuerdos y que se ha mostrado muy crítica con los mismos.