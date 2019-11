AirAsia, la mayor 'low cost' asiática, estudia aterrizar en Barajas o El Prat

África Semprún Madrid

El consejero delegado de AirAsia X, Benyamin Ismail, (Malasia, 1977), visitó Madrid la semana pasada para conocer de primera mano la ciudad y asistir a la inauguración de la Copa Davis de Gerard Piqué, cuyo último partido se jugó ayer. El grupo aéreo AirAsia ha sido uno de los patrocinadores del evento deportivo y lo volverá a ser el año que viene.

Ismail, que está al mando de la filial de largo radio de la mayor aerolínea de bajo coste del continente asiático, recibió a este periódico en un céntrico hotel madrileño pocas horas antes de que el torneo arrancara para hablar de los planes de futuro del grupo, los retos del sector y dar cuenta de lo desconectados que pueden llegan a estar los continentes en la era de Internet y las comunicaciones inmediatas. Y es que, mientras en Europa una gran parte de los políticos y la sociedad están pendientes de las aventuras de Greta Thumberg, Ismail no sabe quién es y la última preocupación de su compañía es el movimiento Vergüenza de volar o los impuestos a las emisiones en su país de origen.

"Hay varios destinos en Europa que estamos analizando para realizar vuelos directos en 2020"

Si sabe, sin embargo, que en Europa hay que pagar tasas medioambientales y lo conoce bien porque AirAsia ya voló al Viejo Continente hace años y lo quiere volver a hacer como parte del plan de expansión de la filial de largo radio y bajo coste que ha cerrado la compra de 78 aviones de Airbus A330-900. "De cara al año que viene hay varios destinos en Europa que estamos analizando para empezar a operar rutas directas. Entre ellos destacan Barcelona y Madrid, donde nos vamos a reunir esta semana con autoridades para estudiar oportunidades. Me he dado un paseo por las calles y veo turismo y actividad", explicó el consejero delegado de AirAsia X.

"Nuestro objetivo es convertirnos en un Amazon de los viajes y estilo de vida para mejorar la rentabilidad"

En este punto, anunció que va a mandar un equipo para que analice la Ciudad Condal, se reúna con las autoridades y le informen de los riesgos y las oportunidades. "Barcelona es un destino muy atractivo tanto desde el punto de vista turístico como de viajes de negocio", aseguró Ismail, a quién todavía no preocupan las consecuencias políticas y económicas que pueda tener el movimiento independentista y los disturbios, aunque lo estudiarán "con mucho cuidado". No hay que olvidar que a AirAsia, que actualmente opera 272 aviones y transporta más de 100 millones de pasajeros al año, se ha visto afectada por las protestas en Hong Kong, donde ha tenido que reducir reducir las frecuencias de tres a una diaria. "Es el mejor momento para visitar Hong Kong porque los hoteles están a buen precio", bromeó el directivo.

"Lo cierto es que no sé quién es Greta Thumberg y el movimiento Vergüenza de volar. No nos ha llegado"

Por su parte, desde Aena confirmaron los contactos con la compañía pero descartaron acuerdos inminentes. "Aena está en contacto con la compañía como parte de su actividad habitual y están tratando de cerrar reuniones con el responsable de Desarrollo en Europa", explican fuentes del gestor.

España está entre los mercados priotarios de AirAsia pero no es el único que está en su radar. La mayor aerolínea de bajo coste del continente también está analizando abrir rutas a Praga, SanPetersburgo y París. "Nos han ofrecido tanto Charles de Gaulle como en Orly pero nos interesa más el segundo ", dijo.

La clave a la hora de elegir un destino estará en las ventajas e incentivos que les ofrezcan las ciudades y la demanda que se pueda generar desde Australia y China. Y es que, la firma con sede en Malasia, Filipinas y Tailandia no está centrada en traer a Europa a los ciudadanos del sudeste asiático, si no en utilizar la tupida red de corto radio para alimentar sus vuelos de largo radio y ser la puerta entre Asia, Oceania y Europa. No en vano, el ambicioso plan de crecimiento de la compañía (espera tener 588 aviones en 2028) incluye entrar en las segundas ciudades de China (ya vuela a 19 destinos), seguir creciendo en Japón, y aterrizar en Sudáfrica, Nigeria, Etiopia y San Francisco (EEUU).

Además, AirAsia quiere convertirse en un gran marketplace de los viajes. El Amazon. Para ello, la compañía, que fue comprada por un dólar, ha firmado un acuerdo con Kiwi para ofrecer en su web vuelos de decenas de compañías del mundo y miles de destinos. "Es muy difícil conseguir grandes margenes como aerolínea y sin embargo los buscadores como Expedia o Skyscanner están haciendo mucho dinero y lo que queremos es meternos en ese mercado que es más estable. Mantendremos nuestro beneficio como aerolínea pero quremos incrementar los márgenes con otros negocios y ser una empresa tecnológica. Venderemos todo lo relacionado con los viajes: hoteles, alquiler de coches, productos dutty free, billetes, ocio",explicó el directivo. Su web tiene 54 millones de usuarios al mes.