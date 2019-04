AirAsia da marcha atrás en sus planes de lanzar una aerolínea de bajo coste en Vietnam

AirAsia Group ha cancelado sus planes para lanzar una compañía aérea en Vietnam, aunque sigue interesado en operar en el país, según ha indicado en un comunicado. La aerolínea planeaba comenzar a operar en Vietnam en agosto de este año bajo una nueva marca.

La compañía de bajo coste, con sede en Malasia, anunció en marzo con Gumin y Hai Au Aviation, como socios potenciales, su intención de crear una empresa conjunta para lanzar una aerolínea en Vietnam, una medida que permitiría a la aerolínea de bajo coste cubrir el 95% del mercado de viajes del sudeste asiático. El acuerdo para crear la 'joint venture' se firmó en diciembre de 2018.

AirAsia opera actualmente en Malasia, India, Indonesia, Filipinas, Japón y Tailandia. Las negociaciones se iniciaron tras un periodo de turbulencias en la aerolínea de bajo coste por temores a una expansión excesiva.

No obstante, la compañía sigue interesada en operar una aerolínea de bajo costo en Vietnam debido a su ubicación geográfica favorable, a la expansión del mercado de la aviación y al potencial de crecimiento en este mercado. La ruptura del acuerdo no está sujeta a la aprobación de los accionistas y no se espera que tenga ningún impacto financiero en los activos netos o en el engranaje de la compañía.