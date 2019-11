Seat para la producción de Martorell hasta el lunes por el incendio de un proveedor

Seat mantendrá paradas todas las líneas de montaje de su planta de Martorell (Barcelona) hasta el próximo lunes ante la imposibilidad de encontrar una alternativa a corto plazo a la falta de suministros provocada por el incendio de la fábrica del proveedor Faurecia.

El incendio que afectó en la madrugada del pasado martes a Faurecia, situada en Abrera (Barcelona), ha dejado a Seat, su principal cliente, sin salpicaderos, lo que ya obligó a la marca dirigida por Luca de Meo a paralizar la producción en los turnos de tarde y noche de ayer, y el de esta mañana.

Tras evaluar la situación en una reunión esta mañana, Seat ha decidido mantener cerrada la planta de Martorell esta tarde y todo el día de mañana, y queda en el aire la posibilidad de que la producción pueda reanudarse el próximo lunes, ha informado la automovilística.

La compañía volverá a evaluar el domingo por la tarde la situación con la esperanza de haber encontrado en estos días una alternativa y se decidirá si el lunes la fábrica puede empezar la producción con normalidad, lo que todavía no está garantizado.

La supresión de tres turnos de trabajo -tarde, noche y mañana- ha comportado que se queden en casa unos 6.600 trabajadores vinculados a la producción y que se dejen de fabricar unos 2.200 coches.

Seat confía en que la proveedora que ha sufrido el incendio, y que trabaja también para la planta de Nissan en Barcelona, pueda garantizar los suministros a partir del lunes, aunque estudia también otras posibilidades como sería buscar otro proveedor.

Los trabajadores de la filial de Volkswagen continuarán cobrando con normalidad, ya que estos días de no producción se consideran un "paro técnico" del que no son responsables. No se teme no poder cumplir con las previsiones de producción de vehículos para 2019, ya que las unidades no ensambladas estos días se podrían fabricar en las próximas semanas o meses, han apuntado fuentes de la compañía.

Seat ya tuvo que interrumpir la producción el pasado 18 de octubre debido a las protestas independentistas y a la huelga general convocada en Cataluña.