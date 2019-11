Los directivos de BBVA imputados por Villarejo se acogen a su derecho a no declarar

Los cinco directivos de BBVA imputados por el caso Villarejo se acogen a su derecho a no declarar. Entre primera hora de la mañana y las 11:00 horas han pasado por la Audiencia Nacional a testificar como imputados por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos Eduardo Arbizu, exjefe de servicios jurídicos del banco; José María García Crespo, también ex director de servicios jurídicos; Eduardo Ortega, actualmente en él área jurídica de la entidad; Juan Asúa, actual asesor del presidente de BBVA, Carlos Torres; y Manuel Castro, exjefe de riesgos. Los cinco han secundado la estrategia seguida por los exdirectivos imputados en julio y no han comparecido ante el juez.

De momento ya son 13 los jefes y exjefes de la entidad investigados. Solo uno, Antonio Béjar, ex director del área de Inmobiliario del grupo, colabora con la Justicia. De hecho, fuentes conocedoras del caso apuntan a que sus declaraciones han sido claves para imputar al expresidente de BBVA, Francisco González, que acudió ayer a comparecer a la Audiencia Nacional.

BBVA cesó a Arbizu de la entidad el pasado mes de julio sin dar explicaciones. No obstante, fuentes cercanas al caso señalaron que su salida fue fruto de la investigación interna que llevó a cabo el banco por la trama de espionaje.

También está citado para hoy Juan Asúa, el principal asesor del actual presidente de BBVA Carlos Torres, que ha salido de la Audiencia Nacional a las 10:30, apuntando también a que no ha declarado por el breve espacio de tiempo que ha estado en el interior de los Juzgados.

El asesor, al igual que Arbizu, está imputado por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. También han entrado a la Audiencia Nacional sobre las 10:20 horas, Manuel Castro, exjefe de riesgos del banco y Eduardo Ortega, también del equipo de servicios jurídicos de la entidad.

Fuentes jurídicas apuntan a que podría acudir a declarar como imputado José María García Crespo, jefe de servicios jurídicos de la entidad en 2009, fecha en la que se encargó al excomisario José Manuel Villarejo la investigación al constructor Fernando Martín y al expresidente de Colonial, Luis Portillo.