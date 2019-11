Lafarga: "Somos los más eficientes y la propuesta de la CNMC nos castiga"

El consejero delegado de Madrileña Red de Gas, Alejandro Lafarga, reclama a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que fije un sistema de retribución para la distribución acorde con las condiciones que se han exigido en el pasado a este tipo de empresas o, de lo contrario, la situación acabará en un arbitraje internacional por "expropiación".

"Hemos encargado un informe forensic a PwC, en el que hemos podido demostrarles a los consejeros que la empresa se iría a la quiebra si se aprueba la propuesta tal y como está". No obstante, Lafarga recuerda que gracias a la existencia de las agencias de rating nadie considera que esto vaya a ser así y los bonos de la compañía se han mantenido estables. De hecho, a lo largo del desarrollo de la tramitación de las circulares, la CNMC ya ha suavizado notablemente los ajustes y parece que hay una clara mayoría por darle la vuelta a la propuesta del regulador.

"No me importa tanto la cantidad del ajuste como que el sistema retributivo sea coherente" sostiene el primer ejecutivo de Madrileña Red de Gas. "Somos los más eficientes. Hemos mantenido la deuda contenida y ampliado el número de clientes, como nos pedía el regulador, y ahora con el nuevo sistema vamos a ser los más penalizados. No tiene sentido. Con la propuesta de la CNMC nos deberíamos haber puesto a tirar tubos hasta en un desierto para poder aumentar la retribución".

Prudencia financiera

Lafarga recuerda también que las compañías están manteniendo un elevado estándard de prudencia financiera. Aunque la normativa española no es clara, todas las empresas del sector mantienen una calificación de grado de inversión.

"Hemos superado tres veces la Función 14 de la CNMC así que parece que las normas las hemos cumplido de forma adecuada" indica Lafarga que añade que la comunicación sobre los rating financieros tampoco tiene sentido.

La compañía, de hecho, ya ha mostrado su disposición de recurrir esta medida en el Supremo puesto que considera que no es función, ni tiene competencias la CNMC para realizar este tipo de medidas.

La empresa tiene pactado con los sindicatos un ajuste automático de empleo si se reducía la retribución

Los accionistas de Madrileña Red de Gas se han reunido tanto con la CNMC como con el Ministerio de Economía para plantearles sus dudas sobre el sistema retributivo planteado por el organismo que preside José María Marín Quemada. La importancia de los accionistas de la compañía es, además, notable, puesto que Gingko Tree es el brazo inversor de la Reserva china y su influencia sobre la compra de deuda soberana española es más que notable.

Madrileña Red de Gas recuerda que tiene pactado con los sindicatos un ajuste automático de empleo si se reducía la retribución, con una indemnización de 20 días por año. La compañía, como indica su director general, "ha paralizado todas las inversiones que hemos podido, hasta que tengamos un escenario claro".

Retribución a 2041

Madrileña Red de Gas ha realizado un análisis de la rentabilidad para el periodo 2021-2041. En 2017, la CNMC emitió un informe donde calculaba datos ROE de las distribuidoras para el periodo 2013-2015 y determina que "sin tener en cuenta a ... 3 empresas, el ROE de las distribuidoras de gas natural en 2015 oscila en 2015 entre el 12,13% y el 21,49%".

Según explican desde Madrileña, con los datos disponibles en 2017 y utilizando la misma metodología que la CNMC y teniendo en cuenta a todas las empresas del sector de manera ponderada por tamaño, el ROE quedaría en el 10% en 2017, lo que supone que la distribución en 2017 era superior (10% frente al 7,07%).

Según los cálculos realizados, y basándose en la misma metodología de la Comisión, el ROE promedio estimado después de impuestos del sector del gas para el periodo 2021-2041 con el actual sistema retributivo y considerando el descenso de demanda de gas será del 6,7%.

El promedio está, por lo tanto, por debajo del coste de recursos propios estimado por la CNMC del 7,07% como adecuado sobre la Tasa de retribución financiera.

La CNMC, partidaria de volver al sistema de actividad

El consejo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha dado instrucciones a los servicios técnicos para que elaboren unos nuevos cálculos de retribución para las distribuidoras de gas, que vuelvan a tener en cuenta el sistema anterior de retribución, es decir, el que marcaban el número de clientes y el consumo, es decir, la actividad frente a la propuesta que habían realizado los servicios técnicos de cambiarlo a uno de activos.

El organismo supervisor aprobó este cambio en un consejo por siete votos a favor por tres en contra y la próxima semana analizará la propuesta definitiva. La idea, al igual que ha pasado con las anteriores circulares, supondrá reducir el porcentaje de recorte prácticamente a la mitad de los planteado en un primer momento por el organismo pero todavía no se ha logrado un acuerdo definitivo y las discusiones permanecen. La CNMC no tiene mucho más tiempo para lograr una solución puesto que el Consejo de Estado tiene que emitir su informe antes de acabar el año.