Reyes Maroto: "Nadie ve una crisis económica a corto plazo y menos en España"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, comenzó su intervención en el Ágora organizado por elEconomista, haciendo referencia a un evento realizado por el mismo medio hace 8 meses, momento en el que se preparaban unas elecciones. "A las puertas de otras elecciones para las que se espera una alta abstención, son muchos los que piensan que no va a ser posible formar gobierno". Directo: Reyes Maroto en el Ágora de elEconomista

Ante esta situación, la ministra en funciones considera que "España no se puede permitir seguir bloqueada, hay que demostrar a la ciudadanía que la política funciona". "Para ello se necesita un gobierno que actúe desde la serenidad pero también con realismo". "Nadie ve una crisis económica a corto plazo y menos en España", apunta la ministra, ni el gobierno ni los agentes internacionales, aunque afirmó que estamos en una senda de ralentización en la que se afrontan retos como el Brexit, la guerra comercial o las presiones en Cataluña. La confianza de España entre los inversores ha mejorado en el último periodo y se recupera la actividad y también la confianza entre los ciudadanos para encontrar empleo.

"Somos un Gobierno realista. No nos pusimos pletóricos cuando nos revisaron al alza, mantuvimos la prudencia, y ahora que nos revisan a la baja, seguiremos siendo muy prudentes. No hay crisis, nadie ve una crisis en la economía española a corto plazo. Hay una ralentización pero eso lleva sucediendo desde 2015. El entorno del crecimiento del PIB va a estar en torno al 2% en 2020", aseguró Maroto.

En referencia a esto, esta misma mañana la Comisión Europea ha recortado la previsión de crecimiento para este año y el que viene cuatro décimas, hasta el 1,9% en 2019 y el 1,5% en 2020, el mayor tijeretazo entre las grandes economías del euro en comparación con las previsiones de julio. El PIB también se frenará significativamente en 2021 hasta el 1,4%.

La ministra defendió el compromiso del gobierno contra el cambio climático por lo que se trabaja en la transición ecológica. Además, en su defensa de las empresas la ministra añadió que "tenemos reforzar la internalización con el objetivo de diversificar mercados y aportar valor a las exportaciones".

Maroto anunció que España avanza en el camino de la electrificación de la industria del motor, que está copada por los modelos diésel. Así, anunció que se van a empezar a fabricar varios modelos eléctricos en nuestras plantas y que se está trabajado en entrar el mundo de las baterías eléctricas, que ahora está dominado por Asia. "Tendremos más pronto que tarde una fábrica de baterías eléctricas en España", aseguró la ministra, que explicó que también se va a abrir una planta de hidrógeno y "que nos hará avanzar en el sector".

Por otro lado, la ministra de Industria, asegura que está trabajando para eliminar los aranceles impuestos por el Ejecutivo de Donald Trump a los productos agrícolas españoles. Asegura que siguen negociando con EEUU, tanto desde nuestro país como desde la UE, para solucionar el conflicto por las ayudas a Boeing y Airbus. "La vía para solucionar los problemas por las ayudas a Airbus y Boeing elegida por Trump ha sido restringir el comercio y además ha incorporados productos alimentarios, lo que ha distorsionado el panel". "España ha defendido muy bien los intereses de las empresas y desde el primer momento viajó a Bruselas para conseguir que la CE aumentara el tono contra las medidas y las represalias", sentenció.

La quiebra de Thomas Cook y como afecta al turismo español fue otro de los temas que la ministra abordó durante la jornada. "A pesar de estar en funciones nos pusimos a trabajar y se sustentó en 13 medidas para paliar esta quiebra. Estamos viendo como se esta recuperando el mercado. Si no son suficientes el gobierno reforzará esas medidas", apunta Maroto, quien añade que "esta quiebra nos ha servido para constatar que se necesitaba modernizar el modelo turístico y definir otros instrumentos como el fondo de competitividad o el turismo inteligente", en definitiva "dar un salto cualitativo".

Cataluña es otro de los aspectos que afectan al turismo y al comercio, aunque no hay datos aún. "La inestibilidad en Cataluña es un hecho, no hay datos pero la imagen no ayuda". El conflicto catalán, que ha supuesto una parálisis institucional y desordenes en las calles, preocupa a los empresarios y al Ejecutivo por el miedo que está generando entre inversores y turistas. "La inestabilidad en Cataluña está impactando en el comercio. Eso es un hecho. Es verdad que las imágenes que hemos visto no ayudan pero si la situación se estabiliza el efecto será menor, como pasó tras el 1-O, que si continúan los problemas en las calles", explicó Maroto. Así, señaló que hay que trabajar por lograr la convivencia y abrir un diálogo político "en el marco de la Constitución". En este punto, señaló la importancia de recuperar la normalidad institucional en Cataluña y la convivencia de los ciudadanos ya que a todo el mundo le viene bien que a la región le vaya bien. "Supone el dos tercios de nuestro PIB industrial de comercio y turístico, por lo que la crisis tiene un impacto claro en la economía española", aseguró Maroto.