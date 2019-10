Elena García, Sara Barja y Clara Piloto triunfan en los premios Hipatia-Mujeres en la Ciencia de elEconomista

elEconomista ha celebrado hoy la primera edición de los premios Hipatia – Mujeres en la Ciencia, una distinción que ha lanzado con el apoyo de Pfizer, PharmaMar y Banco Santander para reconocer a aquellas mujeres que más han contribuido en el año al avance de la investigación o el progreso científico en España.

La entrega de los galardones, que ha sido clausurada por Ángeles Heras Caballero, secretaria de Estado de Universidades, Desarrollo e Innovación en funciones, ha estado precedido por la celebración de dos mesas redondas en las que directivas de grandes empresas como Pfizer, IBM, PharmaMar o Airbus, y representantes de organismos públicos han debatido sobre los retos y perspectivas de la mujer en el sector de la ciencia y la tecnología y de la relevancia social de la divulgación. Un debate en el que ha quedado claro la necesidad de animar a las niñas a que apuesten por una carrera de ciencias, de romper los estereotipos de género y el techo de cristal, con el nombramiento de más directivas, y de potenciar la divulgación de la investigación y su influencia en la sociedad.

Las premiadas en esta primera edición han sido dos doctoras y una alta ejecutiva con una gran trayectoria y un futuro brillante que destacan por su compromiso con el desarrollo de la ciencia, el bienestar social y la igualdad entre hombres y mujeres.

Así, la ganadora del premio a la Trayectoria Científica ha sido Elena García Armada, doctora en robótica por la Universidad Politécnica de Madrid. García, científica titular en el centro Automática y Robótica, ha centrado su trabajo en desarrollar y fabricar dispositivos orientados a mejorar las físicas, contribuir a la rehabilitación y aumentar la movilidad de niños que sufren enfermedades neuromusculares degenerativas. Sus estudios han jugado un papel clave en el desarrollo de dispositivos que permiten caminar a pequeños que sufren enfermedades neurológicas, y ejemplo de ello es que su exoesqueleto "Atlas" ya está siendo utilizado para la rehabilitación de niños en varios hospitales de nuestro país.

Es además fundadora de Marsi Bionics, empresa derivada del CSIC y la UPN cuyo objetivo es la investigación y creación de exoesqueletos pediátricos.

Tras recibir el galardón de manos de la secretaria de Estado en la ceremonia celebrada esta mañana en Madrid, la doctora García ha asegurado que le "llena de orgullo recibir este premio a mi trayectoria profesional y más de las manos de Ángeles Heras, que nos enseña que la ciencia no está reñido con ser una persona llana". "Agradezco a elEconomista que nos dela oportunidad de visibilizar el talento femenino y poder compartirlo y atraerlo porque este talento suma. Tenemos una tecnología pionera y agradezco a todo el mundo su colaboración y aprovecho para pedir más colaboración a las empresas porque tenemos en marcha un proyecto para dar terapia a estos niños que necesitan usar la tecnología que hemos desarrollado para que mejorar su movilidad", ha apuntado antes de abandonar el estrado.

El Premio Hipatia a la Trayectoria Científica persigue laurear a una mujer científica que destaque por su reputada trayectoria investigadora y haya contribuido de forma determinante al progreso científico dentro de su área de especialidad.

El segundo premio otorgado por el diario de Ecoprensa aspira a reconocer a una científica cuyas aptitudes y méritos hasta la fecha prefiguren una mayor proyección en la investigación dentro de su ámbito de especialidad. Así, el Premio Hipatia al Talento Joven en la Ciencia ha recaído sobre la doctora en físicas Sara Barja Martínez, también de la Universidad Autónoma de Madrid.

Barja obtuvo el Premio Extraordinario de doctorado por su tesis realizada en el campo de la materia condensada. Actualmente trabaja Centro de Física de Materiales Universidad del País Vasco. Su extraordinario trabajo la hace merecedora de una beca de investigación europea, International Outgoing Fellowship Marie Curie Action. Continúa sus estudios postdoctorales en prestigiosas instituciones extranjeras, Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley, EEUU) trabajando con materiales bidimensionales.

Ha publicado 26 artículos que se han citado más de 900 veces en las revistas de mayor índice de impacto, ha sido invitada a conferencias, es investigadora principal de 10 proyectos y tiene un índice h de 16. Su investigación se ha ocupado del estudio a escala atómica de nuevos fenómenos físicos en materiales bidimensionales 2D, uno de los centros de interés de la física actual debido a sus asombrosas propiedades, que han abierto un nuevo campo en física de materia condensada y también nuevos retos conceptuales.

Tras recibir el galardón de las manos de la directora de comunicación de Pfizer, Maite Hernández, Barja ha agradecido el premios a elEconomista y la iniciativa que permite "ayudar a la visibilidad la calidad científica realizad por mujeres. Romper con los estereotipos actuales y animar a las mujeres que se quieren dedicar a estas carreras. Tambien quiero dar las gracias a los profesores y compañeros que me han inculcado la seriedad y rigurosidad en las investigaciones así como la capacidad de divertirme trabajando en equipo y a mi familia, que me permite compaginar ser una persona y no solo una científica".

Por último, pero no por ello menos importante, el premio Empresa y Ciencia se lo ha llevado Clara Piloto por su labor como directora de Global Programss de MIT Professional Education . Piloto es experta en desarrollo empresarial y en programas de educación profesional con más de 20 años de experiencia. Esta hispanoamericana tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la docencia académica e investigación científica y tecnológica.

Sus logros a favor de la inclusión de la mujer en los programas de MIT Professional Education la convierten en una experta mundial a la hora de idear estrategias para organizaciones. El jurado ha querido premiar su gran esfuerzo por hacer de la educación profesional un lugar en el que la mujer hispanohablante pueda encontrar una vía de crecimiento profesional y continuar con su formación.

"Agradecer al elEconomista este reconocimiento y celebración de estos premios ya que reconocer la labor de las mujeres en la ciencia ya que ayudan a mejorar la sociedad. Avanzamos en reducir la brecha de género y de idioma y de acceso a la educación de ciencia. Lanzamos en español algunos de nuestros programas online y ya logramos tener una participación del 40% de mujeres. Responsabilidad que debemos abordar desde todos los ámbitos. Es uno de los premios que más ilusión me hace por el objetivo del mismo.

El galardón ha sido entregado por Alfonso Ortín, director de Comunicación de Pharmamar.