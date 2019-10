Mediaset afronta multas por más de 83 millones por su política comercial

Mediaset España no atraviesa su mejor momento aunque el mercado bursátil parece haberle dado un pequeño respiro tras los fuertes desplomes del último mes.

A la suspensión cautelar de la fusión con su matriz italiana para crear un gigante de la televisión con el que poder competir con Netflix, Disney o HBO, según defiende el propio grupo, se suma la millonaria multa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé imponer en los próximos días a la cadena de Fuencarral por cerrar el mercado de la publicidad, las decenas de sanciones recibidas por su política comercial y la pérdida de su programa estrella: Pasapalabra. Unos conflictos que llevarán a la dueña de Telecinco a sumar multas por más de 83 millones antes de que termine el año, un 50% más que su principal competidor, Atresmedia, que también va a ser sancionada por, presuntamente, impedir la libre competencia.

Y es que, a la multa de 43 millones que cada grupo televisivo va a tener que hacer frente por, supuestamente, cerrar el mercado de la publicidad a las cadenas con menos audiencia, el grupo que preside Paolo Vasile ya acumula sanciones de la CNMC por casi 27 millones por superar el límite de tiempo de los mensajes publicitarios, emitir publicidad encubierta en sus programas, tener patrocinios de bebidas alcohólicas, no clasificar bien por edades Sálvame e incumplir las condiciones de la fusión con Cuatro.

Una factura que más que cuadruplica a la de Atresmedia, que suma penas económicas por casi 5,8 millones de euros por conceptos similares. Por ejemplo, sólo el pasado mes de julio la propietaria de Cuatro sumó multas por más de un millón de euros por irregularidades en la emisión de los anuncios mientras que la cadena de Planeta recibió una de 6.149 euros por superar el tiempo de emisión de publicidad en el canal Neox.

En este punto, Mediaset tiene un nuevo frente abierto con la CNMC por "emitir espacios de patrocinio con incitación directa a la adquisición del producto". El organismo que preside José María Marín Quemada abrió así la semana pasada un expediente sancionador a la cadena de Fuencarral por la posible emisión de patrocinios de publicidad "de manera irregular" y vulnerar el artículo 16 de la Ley general de Comunicación Audiovisual que, entre otras cosas, recoge que el patrocinio "no puede condicionar la independencia editorial" o "el contenido del programa" donde se emite. Mediaset tiene hasta finales de esta semana para presentar alegaciones a la acusación.

Pero, pese al goteo constante de castigos económicos por parte de Competencia, el mayor golpe se lo ha llevado del Tribunal Supremo, que ha obligado a la cadena a suspenden la emisión de su programa estrella Pasapalabra por ser propiedad de la productora inglesa ITV. Una decisión que no sólo hace un agujero en la audiencia y los ingresos por publicidad de la franja de la tarde de Telecinco, si no que abre la puerta a que tenga que pagar una multa de entre 15 y 20 millones para compensar a la propietaria de los derechos. Todavía se está negociando este extremo porque la sentencia del Supremo no deja nada claro en el término económico.

Problemas con la marca

Pero, más allá del pulso con la CNMC y con unos de los principales accionistas de su matriz, Vivendi, Mediaset corre el riesgo de tener que hacer frente a una crisis de imagen de su buque insignia, Telecinco, por los contenidos poco apropiados de algunos de sus programas más famosos. Sólo por Gran Hermano la firma se ha visto salpicada por un acusación de violación y por casos de incitación a la agresión entre los concursantes.

A su vez, el último informe de Análisis de imagen de las cadena de televisión elaborado por Personality Media señala que Telecinco y Cuatro son las cadenas menos queridas por la audiencia y que sus programas copan el ranking de los espacios de "mala calidad", según la opinión de los espectadores encuestados mientras que los de Antena 3 y La Sexta dominan el listado de los programas de "buena calidad". Entre los peor valorados destacan Sálvame, Mujeres y Hombres y Viceversa y Gran Hermano. Curiosamente los que tienen más audiencia.