Goiko Grill renueva el pan de sus hamburguesas: ahora es más ligero, esponjoso y resistente

Nueva revolución en Goiko Grill. La popular hamburguesería gourmet ha llevado a cabo uno de los cambios más ambiciosos en los últimos tiempos: ha cambiado el pan de sus hamburguesas para optar por un bollo mejor.

La empresa explica que el proceso para cambiar el pan comenzó en primavera de este año. El fundador de Goiko Grill, Andoni Goicoechea, constituyó un equipo totalmente dedicado a crear el mejor pan para sus hamburguesas, bajo el "ánimo de mejorar siempre". Tras un estudio que ha requerido más de 150 horas de pruebas y en el que se llegaron a utilizar hasta 30 recetas diferentes, se ha logrado un nuevo pan, bautizado como Pan 5 Pro Max.

El nombre se debe a que se trata de la quinta versión del pan de Goiko en la historia de la empresa, así como se ha lanzado una campaña parodia de los lanzamientos de Apple, con la idea de dar a conocer lo que ha costado desarrollar este producto.

Las conclusiones del estudio sobre el nuevo pan ha dado como resultado que lo prefieren nueve de cada diez personas que lo han probado. Entre sus peculiaridades está el sabor, un toque 'Goiko' buscado para contrastar con los demás ingredientes de la hamburguesa y que realza los sabores.

"La hamburguesa no es solo carne, también tiene pan. El propósito que compartimos todos los que trabajamos en Goiko es alimentar el deseo de superación demostrando que todo es posible haciendo las cosas bien. No era tarea fácil mejorar nuestro pan", explica Goicoechea.

Desde ya en Madrid, Bilbao, Pamplona, Oviedo y Salamanca

El fundador de la hamburguesería explica que esta innovación en el pan es consecuencia del concepto empresarial de Goiko, en el que el emprendimiento está a la orden del día. "Uno de los valores característicos de la marca es Disrupción: manteniéndose siempre en versión beta, Goiko busca romper paradigmas y sorprender, y así lograr algo que todavía nadie ha logrado; en este caso, que de lo brutalmente rico que está el Pan 5 Pro Max, nadie quiera dejar una sola miga en el plato".

Asimismo, la masa madre y harinas de fuerza utilizadas dan con un pan más ligero y esponjoso, con una textura más suave. Al tiempo, el pan se rompe un 97% menos que su predecesor, un factor clave en las creaciones de Goiko que se caracterizan por combinar cantidad de productos con salsas.

El nuevo pan, que se puede probar desde hoy en los restaurantes de Madrid, Bilbao, Pamplona, Oviedo y Salamanca, es una receta exclusiva de Goiko Grill y, para cocinarlo, la marca ha confiado en Europastry, panadería líder en España y quinta a nivel mundial. Goiko ha explicado que el Pan 5 Pro Max irá llegando al resto de ciudades paulatinamente.

Pan 5 Pro Max, marketing con guiño a Apple

Para dar a conocer el nuevo pan, un hito en la historia de Goiko Grill, la hamburguesería un vídeo parodia al más puro estilo Apple producido, grabado y editado en 24 horas. "No era tarea fácil mejorar nuestro pan ni tampoco imitar a Apple, y ese reto era lo que nos ha motivado a superarnos y a lograr un resultado espectacular. Estoy deseando que lo vean", señala Goicoechea.

Con un tono de humor, el vídeo muestra las características del nuevo pan, con el que se dará a conocer a través de redes sociales y en una nueva campaña de marketing.

Precisamente, esta campaña de marketing es la primera que se estrena tras la salida de Daniela Goicoechea, cofundadora de Goiko Grill, como directora de marketing de la compañía, directora de Marca y Comunicaciones de Goiko Grill.

Daniela anunció el pasado lunes que dejaba su puesto en los Goiko Games 2019, el tercer encuentro que reúne a toda la familia que trabaja en Goiko Grill en torno a conciertos, actividades y ocio para desconectar.

"He decidido cambiar mi rol en esta familia para que los que vienen después de mí puedan seguir creciendo. En estos años hemos crecido a una velocidad brutal como empresa, como personas y como profesionales, hemos descubierto qué es lo que se nos da bien. Yo me he dado cuenta de que lo que amo es contar las historias que me apasionan, como la nuestra, y aunque emprenda un nuevo camino, que aún desconozco cuál será, nunca dejaré de lado mi rol de embajadora y portavoz de esta Familia", decía sobre el escenario, aludiendo al poderoso valor de crecimiento que Goiko Grill luce como insignia.

Goiko Grill, con un récord Guinness bajo el brazo

Además de la despedida de Daniela Goicoechea, la tercera edición de los Goiko Games pasarán a la historia porque la hamburguesería consiguió un récord Guinness.

Los empleados de la marca de hamburguesas premium lograron el récord mundial de representar de manera humana la hamburguesa más grande jamás vista y lograr mantener la forma exacta durante cinco minutos. Ha sido gracias a la participación y la gran concentración de 1.047 miembros de la Familia Goiko Grill, procedentes de los 74 locales que Goiko tiene en España y que viajaron a Madrid para disfrutar de la jornada de team building.