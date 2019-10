Instituto de Emprendimiento Avanzado: "Damos a los emprendedores un maletín para que impulsen su carrera"

El Instituto de Emprendimiento Avanzado nació el pasado curso en Madrid con el objetivo de impulsar las ideas de nuevos empresarios y darles las herramientas necesarias para su éxito futuro. Los directivos de este centro explican a elEconomista que su objetivo principal es "contribuir al tejido empresarial español y que la gente pierda el miedo a abrir nuevos negocios. En la actualidad cuentan con tres titulaciones: el máster de emprendimiento como tal, un máster de finanzas y otro de marketing. Además, en los próximos meses van a lanzar un programa corto de emprendimiento para gente que no tiene titulación universitaria y van a llevar una edición de su máster para emprendedores a Granada.

¿A qué tipo de emprendedor dirigen su oferta académica?

Wilfredo Jurado (WJ): El emprendimiento es muy transversal, que está dirigido a muchos ámbitos: recién licenciados, gente que ha tenido una primera experiencia laboral o gente que ya ha tenido experiencias laborales, pero que quiere reorientar su carrera. En España se habla mucho de emprendimiento, pero se hace bastante poco. Si nos fijamos en Estados Unidos, la cuna de emprendimiento para nosotros, si alguien no fracasa o se arruina cuatro veces, no es nadie. Queremos fomentar que la gente emprenda negocios y romper ese paradigma de que el empresario es alguien al que mirar con recelo.

Juan Claudio Abelló (JCA): Queremos que la gente tenga iniciativa propia, que se atrevan a desarrollar sus propias ideas.

Hugo Barceló (HB): Queremos acabar con ese pensamiento de que lo mejor que le puede pasar a un hijo es ser funcionario. Lo que unimos fue el montar una escuela formativa muy práctica

JCA: Hemos huido de academicismos, los profesores son empresarios que cuentan su experiencia personal.

"No hace falta tener 30 años para crear un negocio nuevo, las ideas llegan con 15 o con 50"

¿Qué objetivos tienen?

WJ: Nuestro objetivo es contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a crear un tejido empresarial más importante que el que España tiene. Tenemos que conseguir que la gente pierda el miedo a dar el salto para iniciar negocios. Todos los emprendedores de éxito han partido de ideas que inicialmente han fracasado.

¿Piden que vengan con ideas?

WJ: Realmente, no es un requisito de acceso, pero casi todos vienen con una. Al principio, no te la cuentan, pero en las tres-cuatro primeras sesiones, la gente se anima y te la cuentan. Muchos mejoran la que tenían inicialmente o crean una nueva solo de escuchar. Este centro también sirve de espacio de reflexión para proyectos nuevos. Más allá de la idea, también es fundamental que la sepan vender, que sepan hablar en público, que sepan cómo pedir dinero... Los jóvenes están muy bien preparados en finanzas y materias legales, pero nosotros podemos aportar ese sentido práctico. Tenemos que huir de esa forma de estudiar de "vienes, memorizas y te vas". Queremos crear un maletín de herramientas, de posibilidades, que puedan utilizar durante su carrera laboral para desarrollar su idea o crear una nueva.

¿Faltan incentivos públicos para desarrollar el emprendimiento?

WJ: Sí, a nivel estatal es necesario que la clase política entienda que sin un empresariado fuerte, es muy difícil que el país aumente su proyección económica. Entiendo que no es fácil hacerlo, hay mucha iniciativa de "cómo crear tu propia empresa" o "cómo ser más rápidos y más ágiles en la tramitación administrativa", pero hay que intentar inculcar desde pequeños ese afán por emprender, no sé si a nivel primaria, secundaria o bachillerato, pero es clave enseñarles a emprender, a hacer negocios.

HB: En la educación cada vez se ha tendido a la especialización, pero esto está limitando cada vez más la visión global a las personas. Igual no hace falta tener 30 años para desarrollar un negocio nuevo, sino que se puede tener una idea buena con 18 o con 50 años.

"Hemos tenido a algunos alumnos sentados en el consejo de administración de grandes empresas"

¿Sus títulos son oficiales?

WJ: Sí, estamos tratando de homologar nuestros títulos con universidades. Hemos llegado a un acuerdo con la Saint Kolbe University, en Estados Unidos (EEUU) porque queríamos una vinculación con el país, la cuna de la emprendeduría para nosotros.

¿Que aporta que los profesores sean empresarios?

HB: Trabajar en grupos reducidos con empresarios te ayuda a aprender de su experiencia personal.

WJ: Dentro de nuestro consejo asesor tenemos empresarios de prestigio que se encargan de tutelar a cada alumno. Les llevan a su empresa, les enseñan la vida real del empresario: esas noches en vela porque la financiación no te sale y tienes que pagar nóminas... Eso no se enseña en ninguna facultad. Cómo sufres, cómo compatibilizas tu vida personal y la profesional, cómo seleccionas al mejor personal... Hemos tenido a algunos alumnos sentados en el consejo de administración de grandes empresas, la experiencia que eso aporta es valiosísima porque los alumnos ven lo que hay fuera. No es raro que el mentor aprenda más que el alumno.

¿Hay un 'boom' en la emprendeduría española?

WJ: Es bueno que se hable de emprendedores, de hubs, de innovación porque esto se traslada a la opinión pública y se cambia la cultura empresarial.