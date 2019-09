Quiebra de Thomas Cook: todo lo que debes saber si eres uno de los viajeros afectados

La agencia de viajes Thomas Cook, la más antigua del mundo, se ha declarado este lunes en quiebra, dejando a cientos de miles de turistas en todo el mundo sin sus reservas. La propia compañía confirma que todas las empresas de su grupo han dejado de cotizar, incluida Thomas Cook Airlines, debido a su actual situación.

El presidente ejecutivo, Peter Fankhauser, ha asegurado que lamenta profundamente el cierre de la empresa después de que no pudiera asegurar un paquete de rescate de sus prestamistas y desde la web oficial de Thomas Cook derivan a otra en la que informan a los viajeros afectados.

¿Y si tengo contratado algo con Thomas Cook?

"Lamentamos informarle de que todas las vacaciones y vuelos proporcionados por las compañías de Thomas Cook han sido cancelados y ya no están operativos. Todas las tiendas minoristas de Thomas Cook también han cerrado", informan desde la empresa en su sitio web.

"El Gobierno y la Autoridad de Aviación Civil ahora están trabajando juntos para hacer todo lo posible para apoyar a los pasajeros que vuelan de regreso al Reino Unido con Thomas Cook entre el 23 de septiembre de 2019 y el 6 de octubre de 2019. Dependiendo de su ubicación, esto será en CAA- vuelos operados o utilizando vuelos existentes con otras aerolíneas".

"Si ya está en el extranjero, encontrará toda la información que necesita sobre sus arreglos para llegar a casa en este sitio web. Si tiene previsto partir de un aeropuerto del Reino Unido con Thomas Cook Airlines, no viaje a su aeropuerto del Reino Unido ya que su vuelo no estará operativo y no podrá viajar.

Esta repatriación es enormemente compleja y estamos trabajando las 24 horas para apoyar a los pasajeros.

Clientes ya en el extranjero

Si actualmente se encuentra en el extranjero y su vuelo fue con Thomas Cook, la empresa asegura que están intentando proporcionar nuevos vuelos para devolver a la gente a Reino Unido. "Estos vuelos de repatriación solo estarán operativos durante las próximas dos semanas (hasta el 6 de octubre de 2019). Después de esta fecha, tendrá que hacer sus propios arreglos de viaje. Desde un pequeño número de ubicaciones, los pasajeros deberán reservar sus propios vuelos de regreso", informa el sitio web.

Para obtener más consejos y detalles sobre su viaje de regreso, lea Actualmente estoy en el extranjero. Tenga en cuenta que los vuelos de repatriación solo están disponibles para pasajeros cuyo viaje se originó en el Reino Unido.

Si actualmente se encuentra en el extranjero y debe regresar al Reino Unido después del 6 de octubre de 2019, lea la sección de información adicional.

Si está protegido por ATOL y tiene dificultades con su hotel, lea las dificultades de gestión con el alojamiento.

Tenga en cuenta que algunas de las reservas de paquetes de vacaciones de Thomas Cook incluyen vuelos con aerolíneas no relacionadas con el Grupo Thomas Cook. Si su vuelo de regreso no es con la aerolínea de Thomas Cook, seguirá siendo válido. Sin embargo, otros elementos del paquete, como el alojamiento y los traslados, se verán afectados.

Si aún no has volado...

Pues en caso de no haber volado aún la empresa informa de que todas las futuras vacaciones y vuelos reservados con Thomas Cook se cancelarán a partir del 23 de septiembre de 2019.

"Si tiene una reserva en un vuelo de Thomas Cook Airlines, no vaya a su aeropuerto del Reino Unido, ya que su vuelo no estará operativo. El programa de repatriación de la Autoridad de Aviación Civil no incluirá ningún vuelo de ida desde el Reino Unido", afirma en su sitio web.

Tenga en cuenta que si usted elige reservar un nuevo vuelo con otra aerolínea fuera del Reino Unido, no será elegible para un vuelo de repatriación.

Ojo porque algunas de las reservas de paquetes de vacaciones de Thomas Cook incluyen vuelos con aerolíneas no relacionadas con el Grupo Thomas Cook. Si su vuelo de regreso no es con la aerolínea de Thomas Cook, aún puede ser válido. Sin embargo, otros elementos del paquete, como el alojamiento y los traslados, pueden verse afectados.

Hay más información disponible en Tengo una reserva futura y aún no he viajado.