La patronal bancaria AEB urge las mismas reglas para el sector y tecnológicas

El presidente de la AEB, José María Roldán, ha urgido a las autoridades que ponga ya en marcha iniciativas que equiparen la regulación de los nuevos agentes financieros (bigtech: Amazon, Facebook, Apple y Google) a los de los bancos. Durante su participación en el II Foro de Banca organizado por elEconomista y patrocinado por Oesía, ha instado a los reguladores poner freno al problema de competencia que se ha generado.

En concreto, el máximo responsable de la patronal de la banca española ha indicado que "no se puede tolerar" que los gigantes de internet y el resto de compañías tecnológicas puedan acceder a los datos de los clientes, pero que las entidades no pueden hacer lo mismo con la información de sus usuarios. "No aceptamos una regulación más laxa para aquellos que no son bancos", ha enfatizado Roldán.

El directivo, además, se ha permitido lanzar una crítica a estas compañías de internet por su falta de seguridad con los datos, algo que es crucial. "Todos los días nos encontramos alarmas de fugas de datos de estas firmas", ha asegurado el presidente de la AEB.

A su juicio, el sector bancario es consciente del reto que supone la transformación digital tanto para las entidades como para el conjunto de la economía, por lo que ha pedido a las autoridades un impulso de programas, como el Sadbox -espacios de pruebas controlados-.

Inversión "ingente"

Roldán ha recordado que los bancos llevan años invirtiendo "ingentes cantidades de dinero" en tecnología con el objetivo de que mejorar la percepción de los clientes, muy tocada en los últimos años por la crisis, y para ser más eficientes y ganar rentabilidad. desde hace años. Comprometidos y futuro inmediato. Según ha señalado el presidente de la AEB en la clausura del foro es clave la transformación digital para conocer las necesidades de los clientes y poder, así, anticiparnos en los productos que requiere y por los canales que desea.