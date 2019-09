Corpfin analiza la venta Elastorsa, su participada de mezclas de caucho

La gestora española Corpfin Capital está analizando las opciones estratégicas para el crecimiento a futuro de su participada Elastorsa, su compañía especializada en el desarrollo y producción de mezclas de caucho, tal y como ha podido saber elEconomista. Según han explicado fuentes financieras a este diario, desde principios de verano el fondo ha entablado conversaciones con asesores para estudiar qué alternativas tiene para el futuro de la firma, que podría pasar por una venta a terceros de su participación o una alianza estratégica (joint venture), entre otras.

Sin embargo, la decisión por el momento no está tomada y todo apunta a que no será hasta los próximos meses cuando la gestora controlada por Álvaro Olivares, Alberto Curto, Gorka García y Fernando Trueba decida si sigue presente en el accionariado de la firma o no. Cabe recordar que Corpfin entró en el accionariado de Elastorsa en el año 2016, tomando una participación del 55%. El 45% restante permaneció en manos de los antiguos accionistas, que han seguido en el capital del grupo.

Fundada hace cuatro décadas, la entrada del fondo español en su accionariado permitió a Elastorsa obtener el pulmón financiero necesario para acometer su plan de crecimiento que giró en torno a dos pilares claves: la innovación y la internacionalización. Respecto al primer punto, la compañía mantiene desde hace tiempo una fuerte apuesta por la I+D, contando con equipos especializados en esta materia, lo que le ha permitido ser líder en numerosos mercados. Sobre la internacionalización, es destacable que más de la mitad de las ventas dela compañía ya son fuera de España –distribuye sus productos a más de 15 países– y está presente en todos los sectores (automóvil, construcción, aeronáutica, entre otros). En la actualidad, cuenta con una plantilla de 250 empleados.

Posición desinversora

Corpfin Capital ha sido una de las gestoras más activas de los últimos meses, especialmente en desinversiones. Tal y como adelantó elEconomista, la gestora ha firmado la venta de Preving (su participada de seguridad laboral) a Artá, el fondo de los March. Esta operación está siendo analizada en Competencia.

A principios del verano anunciaron la venta parcial de una de sus participadas, Grupo 5: en la que se quedaron con el negocio de salud mental y vendieron la parte de los geriátricos al francés Korian. A finales del pasado año, Corpfin vendió las perfumerías Arenal al grupo Sonae, tal y como adelantó este diario. Además, también tiene a la venta Palex (soluciones hospitalarias). En cuanto al capital disponible, Corpfin levantó el pasado año un fondo con compromisos por valor de 300 millones de euros, que comenzará a invertir estos meses.