Endesa participa en un proyecto para reducir el uso de pesticidas

Endesa participa en un proyecto comunitario LIFE denominado Algar-BBE que persigue conseguir bioestimulantes con efecto biocida a partir de microalgas, reduciendo en más de la mitad el uso de pesticidas, que se probará en cultivos de tomate y maíz.

La pyme Neoalgae lidera el proyecto microALGae with ARomatic plants as Biostimulants with Biocide Effect, junto con Endesa y el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX).

Con una duración de cuatro años y un presupuesto global de 1,2 millones de euros, subvencionado en 700.000 euros, el proyecto abordará los daños causados por los pesticidas utilizados en la agricultura.

Para ello desarrollará tres formulados de bioestimulantes a partir de microalgas y otros residuos vegetales y con efecto biocida aportado por extractos de plantas aromáticas, que serán utilizados como medio de defensa fitosanitaria en los cultivos de tomate de industria y maíz.

El Programa LIFE es el instrumento financiero de la UE para el medio ambiente. Creado en 1992, cuenta con un presupuesto para el actual período de financiación de 2014 a 2020 de 3.400 millones.