El testaferro del excomisario Villarejo controla media docena de empresas con 18 millones

Juan Carlos Escribano, presunto testaferro del excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, mantiene bajo su control media docena de empresas, que suman activos por un importe conjunto de 18,26 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil. La más importante de todas ellas es Cenyt Salud, que suma 7,96 millones.

Tal y como adelantó elEconomista el pasado 16 de agosto, esta empresa tenía al cierre del último ejercicio fiscal, el 31 de diciembre de 2018, activos valorados en 7,96 millones. Con una hospital privado y una clínica odontológica en Estepona (Málaga), la compañía alcanzó unos ingresos de 4,5 millones y logró un beneficio después de impuestos de 28.550 euros en 2018.

El excomisario controla el 22,14% de esta sociedad a través de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt). No obstante, Escribano mantiene que sus acciones están en venta y que hay ya varios candidatos interesados en su adquisición.

"Club Exclusivo de Negocios no tiene mayoría y hay cuatro sociedades que controlan un 77,86% de las de las acciones de Cenyt Salud SL. Con la autorización previa de la Audiencia Nacional hay varios interesados en la compra del paquete de acciones de Villarejo, lo cual es de interés máximo de la sociedad para que el procedimiento no siga perjudicando sus intereses", ha asegurado Escribano en declaraciones por escrito este periódico.

El empresario, al que la Fiscalía Anticorrupción señaló ya como testaferro del excomisario Villarejo, participa también como administrador en otras cinco sociedades, aunque según dice no tienen nada que ver con el excomisario. La más grande de todas ellas es SH Vilamoura, que suma activos de 5,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, el último año con cuentas publicadas. Se trata de una firma dedicada a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. Ese año no registró ingresos y cerró con unos números rojos de 20.114 euros.

Escribano controla, además, una firma inmobiliaria -Zoelick-, que tiene activos valorados en 3 millones de euros, otra de construcción -Camino de Camoján-, con 1,8 millones; una empresa de cultivos agrícolas, con algo más de 300.000 euros y una de servicios sanitarios, Invitrocue, sin actividad ni datos disponibles.

Aclaraciones de Escribano

Escribano explica que "Invitrocue es de reciente creación y aún no tiene actividad; Eurosuisse está inactiva desde 2015 y está en liquidación; Camino de Camoján no tiene actividad y Zoelick es 100% propiedad de GrupoSH que es mía y no tiene nada que ver con Villarejo". Salvo Cenyt Salud, que tiene su domicilio social en Málaga, todas las demás compañías están localizadas en Sevilla.