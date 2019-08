Ryanair "coacciona" a sus tripulantes para que no secunden la huelga

El conflicto laboral que enfrenta a los tripulantes de cabina (TCP) y los pilotos con Ryanair está cada vez más lejos de tener un final feliz. Tras varios encuentros que sólo han servido para alejar más las posturas, anunciar el cierre de cuatro bases en España, el despido de unos 512 trabajadores y sentar las bases para una oleada de huelgas en nuestro país, la compañía ha abierto un nuevo frente con los empleados que terminará en los juzgados.

Tal y como denuncian desde el sindicato Sitcpla, la low cost irlandesa está volviendo a "cometer un delito de coacciones" contra los tripulantes de cabina por presionarles para que no secunden los paros de diez días convocados en septiembre. Y es que, según relatan varias fuentes sindicales, Ryanair ha enviado a una parte de los TCP españoles una encuesta en la que les pregunta si planean o no secundar los paros, algo que es ilegal en nuestro país. La aerolínea empezó a enviar los correos ayer por la noche y esta mañana ha parado, después de que los sindicatos enviaran un comunicado a los trabajadores de su derecho a no contestar. Así, los correos llegaron a la base de Gerona pero no se han recibido en Valencia, Málaga y las tres de Canarias que se van a cerrar.

En concreto, la encuesta plantea cuatro escenarios en cada día de huelga para conocer cuál es la intención de los trabajadores y saber si puede contar con ellos o no para cubrir las bajas y sacar la operativa adelante. La primera opción de respuesta implica que el tripulante tiene que trabajar ese día y que pretende acudir a su puesto de trabajo. La segunda recoge que el empleado tenga que trabajar pero quiera ir a la huelga. La tercera apunta a que el TCP no tiene ningún vuelo ese día pero que "desea" estar disponible con el objetivo de "minimizar cualquier problema a los cliente" y el cuarto escenario dibuja la posibilidad de que el empleado esté de imaginaria (guardia) y quiera y desea trabajar.

Pregunta a los TCP si irán a la huelga o si desean trabajar para minimizar los efectos negativos de la misma

"Hola @Fomentogob mvalerio_gu Ryanair sigue incumpliendo la legislación española al preguntar a sus tripulantes si piensan a hacer huelga o no para planificar sus vuelos ¿Vais a seguir haciendo la vista gorda o vais a obligarles a cumplir la ley?", ha denunciado el sindicado Sitcpla en un tuit publicado ayer por la noche.

Ante esta injerencia, que ya se vivió en 2018 cuando, además, los jefes de las bases advertían a los TCP que no secundaran la huelga "si no querían tener problemas", los representantes de los trabajadores han decidido volver a denunciar a la compañía ante la inspección de trabajo y ampliar las denuncia presentada el 18 de julio ante Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid (Plaza de Castilla).

"La resolución de la inspección ha metido unas 16 faltas graves por todas las vulneraciones de la huelga y esta maniobra se volverá a denuncian ante Trabajo"

"La resolución de la inspección ha metido unas 16 faltas graves por todas las vulneraciones de la huelga y esta maniobra se volverá a denuncian ante Trabajo", aseguran desde USO. Por su parte, la denuncia por coacciones contra el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, todavía no ha avanzado ya que la titular del juzgado trató de enviarla a un tribunal de lo social, algo que fue rechazado. "No hay resultado de ninguna de las actuaciones que empezó pero vamos a llevar estos documentos para novar la denuncia", asegura desde el sindicato de los TCP.

Esta maniobra se suma a la que trató de llevar a cabo en Reino Unido para boicotear los paros enviando pilotos de otros países como España para cubrir los puestos de los empleados en huelga y no tener que cancelar vuelos. Algo que en nuestro país no puede hacer porque también es ilegal ya que supone vulnerar el derecho a huelga. En cuanto a la huelga de cinco días en septiembre de los pilotos, Ryanair todavía no ha movido ficha porque está pendiente de la reunión del SIMA en la que no se espera que haya acercamientos.