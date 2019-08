Ferrovial refuerza su cartera en EEUU y Polonia con obras por 200 millones

Ferrovial ha reforzado su cartera de obras con nuevos contratos en Estados Unidos y Polonia, a través de sus filiales respectivas en ambos países, Webber Construction y Budimex, que se aproximan a los 200 millones de euros.

En Estados Unidos, Webber ha resultado seleccionado en las últimas semanas como ofertante preferente para una batería de contratos de carreteras en el estado de Texas, principal mercado estadounidense para Ferrovial. Así, el Departamento de Transportes de Texas ha elegido a la filial para acometer las obras de tres proyectos que en conjunto suman 125 millones de dólares (113 millones de euros al cambio actual). En próximas fechas tendrá que oficializar las adjudicaciones a la filial de la multinacional española.

El mayor de los contratos, por un importe de 73,2 millones de dólares (66,1 millones de euros), corresponde a las mejoras en un tramo de 3,8 kilómetros de la IH-35, en el condado de Comal. Afecta a la intersección entre la FM 306 y la Hays County Line. Asimismo, Webber ha sido seleccionada para ejecutar las obras en un tramo de 17,3 kilómetros de la IH 27, entre la US 70 y la SH 194. La inversión de este proyecto asciende a 34,36 millones de dólares (31,1 millones de euros). Mientras, la constructora también se encargará de las obras en la autopista US 62, en el condado de Gaines. El tramo se extiende por 1,5 kilómetros entre la US 180 y County Road 104. El presupuesto es de 17,3 millones de dólares (15,7 millones de euros).

Estos contratos se sumarán al anunciado hace dos semanas por Ferrovial por el que construirá y operará, respectivamente a través de Ferrovial Agroman y Cintra, y en un consorcio en el que también participan el fondo galo Meridiam y el fondo de pensiones holandés APG, la nueva ampliación de la autopista North Tarrant Express (segmento 3C) en Texas por 910 millones de dólares, equivalentes a 813 millones de euros.

Por su parte, Budimex, la filial polaca de Ferrovial, también ha engordado su cartera en las últimas semanas con la adjudicación de un proyecto de carreteras en Polonia, uno de los principales mercados en el negocio de construcción del grupo español.

En concreto, Budimex, con un 45%, participa en un consorcio liderado por la constructora austriaca Strabag (45%) y Budpol (10%), para la continuación de las obras de construcción de la autopista A1 entre los nudos Rzasawa y Blachownia. El valor de este proyecto urgente -deberá estar finalizado en noviembre- alcanza un total de 353,2 millones de zlotys (82 millones de euros al cambio actual).