Thierry Bolloré: "Renault ha demostrado que puede sobrevivir a la tormenta perfecta"

Renault acaba de anunciar la reducción a la mitad de su beneficio neto para los seis primeros meses de 2019, debido en parte, a los malos resultados de Nissan, aunque Thierry Bolloré, director ejecutivo del grupo, insiste en la buena resistencia de la compañía francesa, cuyo margen operativo solo disminuyó ligeramente.

¿Cómo actúa Renault en un contexto difícil de mercado?

Renault mantiene sus compromisos. Logramos los objetivos que nos habíamos propuesto. En este contexto difícil, y aunque nuestras gamas no se renovarán hasta la segunda mitad de 2019, hemos conseguido ganar cuota de mercado en todos los países, excepto en China, donde nuestros modelos llegarán en la segunda mitad del año, y Oriente Medio, donde nos vimos afectados por nuestra retirada del mercado iraní. Un aspecto positivo es que hemos mejorado nuestros precios, y eso nos da confianza para la segunda mitad del año, que se beneficiará del lanzamiento de nuevos modelos clave como el Clio, Zoe y Captur.

¿No les preocupa la evolución de la demanda?

Para todo el año, esperamos que el mercado disminuya un 3%. Algunos fabricantes de equipos o expertos parecen más pesimistas que nosotros, pero no esperamos un colapso en la segunda mitad del año, aunque un Brexit duro tendría un impacto en todo el mercado.

"Avanzamos juntos, en medio de un alboroto mediático que no refleja la realidad. La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi no es frágil."

En términos de rentabilidad y efectivo, ¿dónde se encuentran?

Nuestro margen se mantiene en torno al 6%, por lo que seguimos mejorando los fundamentos de la compañía. Ya sea en términos de calidad, control de costes o productividad. Tuvimos que invertir para prepararnos para los numerosos lanzamientos que tendrán lugar en la segunda mitad del año, pero durante todo el año, la generación de caja será positiva, tal y como se esperaba.

¿El deterioro de las condiciones del mercado no les va a hacer que revisen sus objetivos para el año o el plan a medio plazo del grupo?

Nuestros ingresos anuales se acercarán a los de 2018 y no vemos ninguna razón para cuestionar nuestros compromisos para el año en curso, ni para considerar que estamos lejos de nuestro plan para 2022. A medio plazo, es cierto que el paisaje ha cambiado. Los riesgos se han materializado, pero también han surgido nuevas oportunidades. La empresa es sólida y resistente y Renault ha demostrado que puede con todo.

¿Incluso a pesar de que la alianza con Nissan parezca más frágil que nunca?

A diario, lo que estamos experimentando es una sólida alianza industrial que está avanzando. Trabajamos día a día en proyectos concretos como futuras plataformas para los avances eléctricos o los segmentos C y D, que serán totalmente comunes. El acuerdo anunciado con Waymo en el coche autónomo demuestra que también estamos trabajando juntos a largo plazo.

(Sobre una fusión con Fiat-Chrysler) "Nunca digas nunca, pero hasta el día de hoy no hay más debates sobre ello."

Pero hay tensiones, ¿no?

Tuvimos una experiencia difícil juntos, pero no hay más tensión que antes. Siempre ha habido puntos complejos, pero esto también forma parte de una alianza, aunque no es algo que nos haya impedido avanzar. Es un proyecto entre empresas que comparten sus inversiones, su propiedad intelectual, sus plataformas... Y hoy Renault está al lado de Nissan para ayudarle a salir de la rutina porque su situación económica es difícil. Avanzamos juntos, en medio de un alboroto mediático que no refleja la realidad. La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi no es frágil.

¿Estaría dispuesto Renault a reducir su participación en Nissan?

Esto no está en el orden del día. El proyecto es principalmente industrial y en la asistencia mutua entre empresas para que todos estén mejor. Dado que nuestros resultados están en consonancia con nuestros compromisos, estamos encantados de poder ayudarles a salir de su situación actual lo antes posible.

¿Podría volver a incluirse en el orden del día una fusión con Fiat Chrysler?

Los fundamentos de este excelente proyecto siguen vivos, el contexto no ha cambiado en dos meses, los retos de consolidar la industria global son los mismos. Nunca digas nunca, pero hasta el día de hoy no hay más debates sobre ello.

¿Necesita Renault una operación de consolidación de este tipo?

Tenemos la Alianza. Porque tenemos una visión y estrategia, tecnologías, módulos, plataformas y una fuerte capacidad de cooperación. Una alianza no es fácil, requiere compromiso y humildad.

¿Cómo funciona el gobierno actual de Renault? ¿Cuál es su relación con Jean-Dominique Senard?

Funciona muy bien, nos llevamos perfectamente. Jean-Dominique está a cargo de la gestión del Consejo y de la Alianza, y yo estoy a cargo del funcionamiento concreto de la empresa. Nuestras oficinas son casi vecinas y estamos en contacto continúo.

Ha habido registros en sus oficinas en las últimas semanas, ¿hay algún riesgo de que usted o la compañía sean víctimas colaterales del caso Ghosn?

No miro hacia atrás. Nuestro mandato es sólido y estable, prueba de ello son los resultados. Respecto al caso RNBV, está siendo tratado por la Fiscalía.