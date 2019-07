Atresmedia relanza su tele de pago con series exclusivas para ganar la batalla a Mediaset

Atresmedia refuerza su televisión de pago para ganar la batalla a Mediaset por los abonados en pleno desplome de la publicidad en abierto. La dueña de Antena 3 y la Sexta ha reforzado así su plataforma de pago AtresPlayer Premium con series en exclusiva, nuevas funcionalidades y preestrenos para avanzar en la diversificación de sus vías de ingresos y adentrarse en este mercado en alza.

En concreto, la cadena de Planeta ha anunciado que la plataforma de pago emitirá en exclusiva la serie Nudo, protagonizada por Cristina Plazas y Natalia Verbeke, la miniserie británica Cuatro bodas y un funeral y la nueva producción de los Javis, Veneno, una serie en la que llevan trabajando muchos meses y que se podrá ver Atresplayer Premium a partir del año que viene. La idea es que estas series no se vean en el abierto, a menos en una primera etapa.

La compañía también tiene previsto emitir en esta plataforma las series, películas o programas como La Voz un día antes que en los canales en abierto. A su vez, mantendrán disponibles durante siete días los contenidos en directo y lineales del grupo y el servicio de descarga de series o programas para verlos sin conexión y ofrecen tecnología 4K.

En cuanto a los contenidos, la cadena de San Sebastián de los Reyes ya está trabajando en realizar documentales y reportajes en profundidad para colgar en la plataforma y va a incluir el canal de telenovelas Nova fruto de su alianza con Televisa que ahora se vende por separado. "Es una apuesta muy fuerte para ser diferenciales y seguir creciendo en todo el mundo", explica José Antonio Antón, director de programación y negocio digital de Atresmedia Televisión, durante la presentación de la segunda fase del producto. Y es que, Atresplayer Premium ya tiene 75.000 abonados y se puede ver en cualquier parte del mundo, lo que permite a la cadena de televisión crecer en el mercado latinoamericano.

El relanzamiento de la plataforma, que empezará a tener los nuevos contenidos a partir de septiembre y no tendrá anuncios, no implica un alza del precio, que seguirá en los 2,99 euros al mes, pero sí que incluye una oferta del primer mes gratis para los nuevos abonados.

"La rentabilidad de los derechos del fútbol no es clara y no te lleva a hacer una plataforma exclusiva"

Lo único por lo que no tienen previsto apostar es por el fútbol. A diferencia de Mediaset, Atresmedia considera que La Liga y La Champions es un producto difícil de rentabilizar que no aporta ningún hecho diferencial o exclusivo a la oferta. "No creemos en el producto que no es exclusivo, que no es original y que sólo te lleva a una guerra de precios como la que ya hemos visto con Movistar y Orange. La rentabilidad de los derechos no es clara y no te lleva a hacer una plataforma exclusiva", asegura Carlos Fernández Alonso, director de contenidos de Atresmedia Televisión. No hay que olvidar que tanto la cadena de Planeta como la de Fuencarrral han reconocido en sus últimos resultados que les va mejor sin el futbol en abierto aunque caigan los ingresos.

En este punto, la dueña de La Sexta, señala que cualquiera puede comprar el fútbol cuando quiera y que no es interesante para ellos ya que además les obligaría a subir mucho el precio de su tele pago para compensarlo. No en vano, Mediaset ha lanzado MiTele Plus con el fútbol por 35 euros al mes y ya está troceando la oferta para poder ofrecer precios más ajustados en función de los intereses de los clientes. Su canal sin el deporte rey cuesta 2,5 euros al mes pero sólo emite sin anuncios el contenido ya visto en Telecinco, Cuatro o Divinity.