Toys R Us vuelve en EEUU con un nuevo concepto: más experiencia y menos tienda

La juguetera Toys R Us quebró el año pasado lo que le llevó a liquidar todas sus tiendas en EEUU y efectuar miles de despidos. Sin embargo, el poder de su marca sigue vivo y la icónica enseña volverá a abrir en el país centrando los espacios en la experiencia lúdica de los niños más allá de la venta de juguetes.

Tru Kids, la empresa a la que pertenecen las marcas Toys R Us, Babies R Us y Geoffrey -la mascota de la juguetera-, ha anunciado que relanzará las tiendas junto a la compañía b8ta, un minorista que se basa en las soluciones de software para crear experiencias inmersivas en el retail.

El planteamiento de la nueva Toys R Us se centrará en ofrecer los productos y marcas de juguetes más novedosos, los que estén a la vanguardia del mercado, que serán cuidadosamente seleccionados y presentados en espacios más pequeños pero altamente inmersivos. Es decir, se asemejará a las flagship store de tecnológicas como Apple en los que la experiencia del cliente prima por encima del producto.

Así pues, las tiendas serán puntos de encuentro donde los niños "aprendan, jueguen y se enamoren de los últimos y más populares juguetes, al tiempo que servirá para que los padres se diviertan con sus hijos y enciendan su propio sentido infantil de jugar", explica la compañía a través de un comunicado.

De este modo, tal y como sucede en las Apple Store, las nuevas tiendas de Toys R Us se comprometen a tener eventos y actividades todos los días, que irán desde demostraciones de los juguetes que lleguen ese día, pruebas antes de realizar una compra, visitar diferentes stands de una marca, conducir aprendiendo a través del juego o simplemente jugar con Geoffrey la jirafa.

Mezcla de nostalgia y reinvención

Las dos primeras tiendas de la nueva Toys R Us estarán ubicadas en The Galleria en Houston (Texas) y en Westfield Garden State Plaza en Paramous (Nueva Jersey). Eso sí, las marcas asociadas a la reinvención de la tienda aún no han sido detalladas y se darán a conocer en las próximas semanas.

La icónica marca tiene un profundo peso en la cultura norteamericana ya que acompaña a los estadounidenses desde el año 1948, por lo que tanto Tru Kids como b8ta ven la oportunidad de tener éxito con la nueva etapa de Toys R Us.

"Con una herencia de 70 años, la marca Toys R Us es amada por niños y familias de todo el mundo, y continúa desempeñando un papel destacado en los corazones y mentes de los consumidores de hoy. Tenemos una oportunidad increíble para volver a imaginar por completo la marca Toys R Us en los EEUU y estamos encantados de asociarnos con b8ta y vendedores de juguetes clave para crear una nueva experiencia de venta al detalle, diseñada para niños, familias y para encajar mejor en el entorno minorista de hoy", ha explicado Richard Barry, CEO de Tru Kids y CoCEO interino de la nueva empresa conjunta de Toys R Us.