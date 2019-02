Hasbro gana un 44% menos en 2018 por la quiebra de Toys 'R' Us

La juguetera estadounidense Hasbro obtuvo un beneficio neto atribuido de 220 millones de dólares (193 millones de euros) en el conjunto de 2018, lo que equivale a un descenso de 44% debido al impacto negativo generado por el cierre de las tiendas de la cadena Toys 'R' Us.

Las ventas netas de la compañía entre enero y diciembre se situaron en 4.579 millones de dólares (4.035 millones de euros), lo que equivale a un descenso del 12%. De forma paralela a los menores ingresos de juguetes, los costes asociados a las ventas descendieron un 9%, hasta los 1.850 millones de dólares (1.630 millones de euros).

La facturación procedente de las marcas "franquiciadas" cayó un 9%, situándose en 2.445 millones de dólares (2.154 millones de euros), ya que el aumento de las ventas de los productos de 'Monopoly' y 'Magic: The Gathering' no pudo compensar la caída en el resto de productos.

De la misma forma, el crecimiento de los productos de 'Marvel' y 'Beyblade' no compensó la caída de los juguetes de 'Star Wars', 'Disney Princess' y 'Frozen' en el segmento de marcas "asociadas", que facturó 987 millones de dólares (869 millones de euros), un 22% menos.

Por áreas geográficas, el cierre de Toys 'R' Us provocó que los ingresos en el mercado de Estados Unidos y Canadá descendieran un 10%, hasta 2.433 millones de dólares (2.144 millones de euros).

Por otro lado, en el resto de países la multinacional contabilizó una caída en la facturación del 17%, hasta 1.847 millones de dólares (1.627 millones de euros).

Pese a la pérdida de ingresos, la firma no ha contabilizado un descenso más acusado en los beneficios debido al impacto extraordinario de la reforma fiscal de Estados Unidos, que durante 2017 provocó que Hasbro tuviera que hacer frente a un desembolso impositivo extraordinario de 389 millones de dólares (342 millones de euros).

"2018 fue un año muy disruptivo, liderado por la bancarrota y liquidación de Toys 'R' Us en la mayor parte del mundo", ha destacado el presidente y consejero delegado de la compañía, Brian Goldner, quien ha explicado que la firma no pudo diversificar lo suficiente su base de comercios minoristas como para compensar la pérdida de Toys 'R' Us durante el periodo navideño.

De esta forma, Hasbro obtuvo un beneficio neto atribuido de 8,7 millones de dólares (7,6 millones de euros) entre octubre y diciembre, frente a los 'números rojos' de 5,3 millones de dólares (4,6 millones de euros) del ejercicio anterior, tras un descenso en la facturación del 12,9%, hasta 1.389 millones de dólares (1.224 millones de euros).

De cara a 2019, la compañía espera registrar un aumento de las ventas aprovechando el tirón comercial de los estrenos de las películas 'Capitana Marvel', 'Vengadores: Endgame', 'Spider-Man: lejos de casa', 'Frozen 2' y 'Star Wars: Episodio IX'.