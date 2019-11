Gobierno e Inmobiliarias abogan por un 'Pacto de Estado' para impulsar el alquiler

El mercado del alquiler ha crecido notablemente en los últimos años en España hasta convertirse en la fórmula que utiliza uno de cada cuatro españoles. Ya sea por elección o por los propios condicionantes presupuestarios de los inquilinos, los expertos consideran que este porcentaje del 23% tiene amplio margen de crecimiento. No obstante, esta nueva realidad del mercado inmobiliario español convive con "una notable falta de oferta, grave déficit de profesionalidad y posibles riesgos regulatorios" que aconsejan con un gran parto de estado que aporte seguridad jurídica al alquiler. Tanto el Gobierno como el sector privado, reunidos en la Jornada "Build to Rent", organizada por 'elEconomista' y patrocinada por Acciona, comparten idéntica propuesta en favor de la prosperidad en el sector.

Por lo pronto, la mayoría de los jugadores del sector han manifestado su vivo interés por adquirir carteras de vivienda con la mirada puesta en el alquiler, concepto también conocido en el sector como 'build to rent'. Precisamente este nuevo término, que se puede traducir como 'construir para alquilar, da nombre a la jornada empresarial en la que han participado cuatro destacadas autoridades en el asunto: Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers International, Andrés Pan de Soraluce, director general del área Inmobiliaria de Acciona y Carlos Zamora, socio de Knight Frank y director del Área Residencial.

Los recientes cambios legislativos en el sector y la inestabilidad política de los últimos meses, junto con declaraciones de los nuevos miembros del futuro gobierno con impacto en el mercado inmobiliario, han condicionado el comportamiento de los inversores hacia fórmulas que les garantice la oferta a un demanda que se presume generosa en los próximos años.

Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento,

se ha declarado partidario de promover un pacto de Estado en favor de la estabilidad del alquiler y seguridad en las reglas del juego. "Me engancho a ese pacto, porque el miedo que transmiten los fondos y el temor respecto a la posible la regulación de los alquileres, reflejan una incertidumbre por la falta de estabilidad a largo plazo". Para abundar en el mismo sentido, el representante del Gobierno ha reconocido que existen unos "diagnósticos y objetivos compartidos, junto con unas líneas de trabajo que deben ser compartidas y que aportan material el pacto de estado y así eliminar el debate sobre la incertidumbre regulatoria". Por todo ello, la eficacia en el alquiler pasa "por producir oferta y establecer un marco de estabilidad y seguridad jurídica, objetivos que se conseguirían con ese pacto".

En su ponencia, el director general de Arquitectura y Vienda y Suelo ha defendido la dualidad del mercado inmobiliario, que no solo representa una actividad económica, sino también un derecho de los ciudadanos. En su opinión, "convivir con ese reto" forma parte de la preocupación de un Gobierno que se ha propuesto dedicar una especial atención al impulso de la oferta de alquiler.

El representante de Fomento también ha asegurado "que la moderación de los precios en el mercado inmobiliario ya es una realidad", en un entorno en el que se "han reducido cargas fiscales, rebajado los costes judiciales y aumentado la agilidad en los procedimientos en los incumplimientos contractuales".

Entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo para incrementar el suelo disponible destinado a la promoción de la vivienda en alquiler a precios asequibles, destaca "la puesta en marcha de fórmulas de colaboración público-privada, además de apoyar un entorno favorable para incrementar el parque público y privado para la vivienda en alquiler".

El director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo también ha abogado por promocionar el mercado de alquiler ya que puede dotar al sector de inmobiliario de una herramienta capaz de contrarrestar a las variaciones de los ciclos económicos.

Asimismo, Francisco Javier Martín también ha incidido en que alquiler no siempre es una elección del ciudadano, sino que en un porcentaje muy grande es la única alternativa posible, ya que "se carece de ahorros para abordar la entrada de la compra o no se tiene acceso a la financiación de la propiedad".

Andrés Pan de Soraluce, director general del Área Inmobiliaria de Acciona, considera que España ocupa actualmente "el destino número 1 entre las prioridades de los inversores institucionales". Tras agradecer la tranquilidad que aportó el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, ante los momentos de especial incertidumbre en un sector, Pan de Soraluce ha destacado que en los países desarrollados "existe un crecimiento absolutamente espectacular". La tendencia del mercado confirma que "el alquiler no es una simple alternativa a la compra, sino que representa una gran actividad por sí misma, una realidad social, tanto en Europa como lo será en España". En su intervención, el directivo ha puesto la atención en que solo el 5% del inventario del alquiler en España está profesionalizado, un porcentaje muy pequeño en comparación con otros países. Ante esta situación, el representante de Acciona propone elevar ese dato "porque será lo mejor para el consumidor ya que se le garantizará la calidad del servicio". De hecho, Pan de Soraluce ha recalcado "que no debemos ver el alquiler como el destino de los que no han podido acceder a la compra, sino porque han decidido que el alquiler es su mejor decisión", por prioridades vitales o laborales.

Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers International, ha apuntado que "una posible intervención en las rentas reducirá la oferta, puesto que se trata de un mercado estratégico, con competiciones en las ciudades entre sí". Por ese motivo, "Barcelona ha pedido relevancia frente a otras ciudades como Madrid, Valencia o Málaga por culpa de la normativa sobre el alquiler impuesto por la alcaldesa Ada Colau, que ha sido una intervención patosa en el mercado inmobiliario". Para el primer ejecutivo de Colliers International "hace falta un pacto de estado por la vivienda, ya que es algo serio y no puede estar gravada con una fiscalidad aberrante".

Carlos Zamora, socio de Knight Frank y director del área residencial, ha asegurado que "el 'build to rent' es una tendencia clarísima que ha llegado para quedarse y de la que seremos testigos de su desarrollo". Así, el directivo ha señalado que "se han cerrado las primeras grandes operaciones de construir para alquilar, y los números macroeconónicos así lo demuestran". No obstante, "el 73% de la población española todavía vive en propiedad y frente a porcentajes del 50% del alquiler de Alemania, por lo que existe mucho recorrido". Según sus datos, "los jóvenes son los principales demandantes del mercado de alquiler, porque el esfuerzo para acceder a la vivienda en renta es menor que el de la compra". Así, ha advertido que no sólo hay que comparar la cuota de arrendamiento con el importe de la hipoteca mensual, sino que hay que considerar otros factores como "la capacidad de ahorro para la entrada y disponer de posibilidades para acceder a la financiación". Con vistas al futuro, las costumbres de las nuevas generaciones están cambiando porque "ya no se piensa en casarse, comprarse un coche y una vivienda, sino que se prefieren otras cosas como viajar o disponer de flexibilidad para trabajar fuera de España, y esa flexibilidad la otorga la vivienda en alquiler".