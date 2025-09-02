Castilla y León suma 657 parados en agosto pero se mantiene por encima del millón de ocupados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 657 personas en agosto en Castilla y León en relación al mes anterior, un 0,67 por ciento más, hasta los 98.179 desempleados, lo que supone el séptimo mayor incremento del paro en términos absolutos y el octavo en términos relativos, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, la subida del paro ha sido menor a la registrada en España (0,91 por ciento) e inferior también a la anotada hace un año cuando aumentó en 973 personas (0,95 por ciento entonces).

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 4.987 parados (-4.570 hace un año), lo que supone un 4,83 por ciento menos, inferior que la media que cayó un 5,86 por ciento. Se trata en este caso del quinto menor descenso porcentual del país.

Mientras, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en agosto en Castilla y León se mantuvo por encima de la barrera del millón y alcanzó la cifra de 1.000.142, un 1,39 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 13.727 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España se ha registrado un aumento mayor, 2,25 por ciento en concreto, y Castilla y León ha registrado el tercer menor aumento de las comunidades autónomas.

Y si se compara la afiliación media de agosto con la de julio el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León cayó en 4.217 personas, lo que en términos relativos supuso un descenso del 0,42 por ciento, mientras que la media del país cayó un 0,91 por ciento con 199.300 afiliados menos. Castilla y León ha anotado en este caso el cuarto menor descenso porcentual de las comunidades.

Por su parte, la contratación en Castilla y León cayó un 1,57 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior y alcanzó los 52.080 contratos, 831 menos que hace un año, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata del séptimo peor dato del país donde la contratación bajó un ligero 0,02 por ciento y anotó aumentos en siete comunidades con descensos en el resto.

En comparación con el mes anterior la contratación cayó un 30,98 por ciento en Castilla y León, 23.371 menos y mejor dato que la media que bajó un 34,55 por ciento y anota el décimo mayor descenso.

De todos los contratos, 15.136 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,1 por ciento inferior a la de agosto del año anterior y 36.944, contratos temporales (un 0,5 por ciento menos).

Y del número de contratos registrados en agosto, el 70,94 por ciento fue temporal (frente a un 68,71 por ciento del mes anterior) y un 29,06 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 31,29 por ciento).