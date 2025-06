Cómo puedes cobrar más pensión de jubilación sin volver a trabajar habiendo cotizado menos de 25 años

A medida que nos acercamos a la edad de jubilación empezamos a ser conscientes (aún más si cabe) de la importancia que tiene la cotización para calcular nuestra futura pensión, dado que cuánto más tiempo hayamos trabajado, mayor será la cuantía que percibiremos. Es por esta razón que contar con uno o varios periodos de inactividad puede perjudicarnos gravemente una vez nos retiremos del mundo laboral, aunque existe un método por el que podremos hacer que estas "lagunas" se integren en las cotizaciones.

La integración de lagunas

Pero empecemos por el principio. En España, la Seguridad Social calcula las pensiones de jubilación teniendo en cuenta tanto las bases de cotización de los trabajadores como el número de años que han cotizado, dos baremos estrechamente relacionados entre sí, ya que los porcentajes de la base reguladora vienen dados en función de los años cotizados.

Como para calcular la base reguladora se suman las bases de cotización de los últimos 25 años, cuando hay momentos en los que no ha habido actividad (por ejemplo, por estar en paro) lo normal sería pensar que vamos a cobrar menos. No obstante, la Seguridad Social utiliza un mecanismo para que esto no suceda, conocido como integración de lagunas.

Se trata de una herramienta que "añade" cotizaciones ficticias en estos tramos para que las personas que no gozan de una carrera laboral extensa puedan beneficiarse igualmente de una buena pensión de jubilación. De este modo, dichos periodos de inactividad pasarán a computarse como cotizados de la siguiente forma, tal y como recoge la Seguridad Social en su página web:

Las primeras 48 mensualidades se integran con la base mínima de cotización vigente en cada momento (la más baja permitida por ley).

A partir de la mensualidad número 49 se integrarán con el 50%.

Lo que la Seguridad Social hace con esto es que, en lugar de poner un cero, completa esos huecos con unas bases mínimas, para que así se tengan en cuenta a la hora de calcular la pensión de jubilación y sea, por tanto, superior.

Nuevas mejoras recientes

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, que se recoge en la Disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley General de la Seguridad Social, el método de integración de lagunas ha mejorado de forma considerable su ámbito de actuación para con las mujeres trabajadoras principalmente, ya que muchas se ven obligadas a interrumpir su carrera laboral por embarazos o cuidado de los hijos, entre otros motivos.

Se espera que esta medida tenga validez mientras la brecha de género de las pensiones sea superior al 5%. Durante ese tiempo, la integración de lagunas se amplía de la siguiente manera:

Del mes 49 al 60 se integrarán con el 100% de la base mínima de cotización vigente en cada momento.

Del mes 61 al 84 se integrarán con el 80%.

A partir del mes 85 se integrará solo con el 50%.

Así, se podrán rellenar hasta 60 meses (cinco años) al 100% y otros 24 adicionales (dos años más) al 80% antes de pasar al tramo que se integra al 50%.

También para ellos

Pero los hombres también podrán beneficiarse del complemento de las pensiones para la reducción de la brecha de género para la integración de lagunas si su historial de cotización se vio afectado por motivos de nacimiento o adopción. Eso sí, deberán tener presente que:

Si los hijos nacieron antes de 1995, tendrán que haber dejado de cotizar al menos 120 días entre los nueve meses anteriores y los tres años posteriores.

En el caso de los nacimientos a partir de 1995, se exige una reducción del 15% en las cotizaciones durante los dos años siguientes respecto al mismo periodo anterior.

Con este sistema la Seguridad Social pretende suavizar los efectos negativos de las carreras laborales intermitentes, ya sea porque los trabajadores han cotizado de forma discontinua o en sectores con alta temporalidad.

