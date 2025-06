Las Cortes de Aragón rechazan tomar más medidas para reducir la temporalidad de los empleados en la Administración Pública

La Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón ha rechazado la Proposición no de Ley sobre la estabilización del personal en abuso de temporalidad con el fin de establecer más medidas que velen por la prestación de los servicios públicos, que no suponga un agravio para los empleados públicos en esta situación de "abuso de temporalidad" y que siga las pautas marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Proposición no de Ley, presentada por IU, proponía cinco puntos. Entre ellos, se incluye instar al Gobierno de España a impulsar de manera urgente una ley de estabilización del empleo público en abuso de temporalidad conforme a los principios de TJUE, además de establecer mecanismos de readmisión del personal cesado hasta la fecha y que estaban en situación de abuso.

También se pretende conseguir que se establecieran mecanismos propios de estabilización, homogéneos para la Administración autonómica, respetando la normativa y garantizado que no hubiera discriminación del personal temporal en los procesos, de cara a evitar la pérdida de talento y el conocimiento adquirido en el desempeño del puesto de trabajo.

Además, también se ponía el foco en pedir la paralización de los procesos de cese del personal temporal en situación de abuso de temporalidad hasta que se diera cumplimiento efectivo a la normativa europea y en reconocer, de forma individualizada, la situación de abuso de contratación temporal existente tras realizarse una auditoría integral que detallase el número de empleados públicos temporales en la Administración Autonómica de Aragón.

Sin embargo, son medidas que no han salido adelante al contar con los votos en contra de PP y PSOE, recibiendo solo el apoyo de IU, que impulsaba esta propuesta, así como de Chunta Aragonesista (CHA), Aragón-Teruel Existe y VOX.

Desde IU, su diputado Álvaro Sanz, ha lamentado que no saliera adelante esta Proposición no de Ley y el "bipartidismo inmóvil" en este tema en el que se "incumple la ley y las sentencias europeas voluntariamente". Para Sanz, estas propuestas eran necesarias porque "este Gobierno ha profundizado en una gestión incorrecta" por el cese de interinos sin que se hayan cubierto esas vacantes, lo que ha llevado a una precarización y a perder calidad en los servicios públicos que se prestan. "Es un problema estructural que tiene que solucionarse", dado que además "afecta a todos porque afecta a los los servicios públicos".

Desde Aragón-Teruel Existe, el diputado Tomás Guitarte, también se ha mostrado a favor de la iniciativa de IU. "Compartimos la preocupación porque el proceso de estabilización se está haciendo sin tener en cuenta los servicios públicos y su calidad. Se produce un desmantelamiento y son servicios imprescindibles para el ciudadano como salud y educación, sobre todo en el medio rural. Cada día vemos que faltan más profesionales en la administración. Hay que priorizar la cobertura de servicios públicos y su dotación", garantizando los derechos de la ciudadanía.

También la propuesta ha recibido el apoyo de CHA por, principalmente, tener un planteamiento legal y no ideológico. Su diputado, José Luis Soro, ha calificado de "grave" la situación, así como el hecho de que persista en el tiempo. Además, ha recordado que "el abuso de temporalidad" está reconocido por el TJUE.

El grupo parlamentario de VOX, igualmente, ha apoyado la medida. Su diputado Fermín Civiac, ha señalado que la situación actual es fruto de la "dejadez de la administración, que no convocó las plazas ni en tiempos razonables. No se salva nadie ni Mariano Rajoy, ni Javier Lambán ni Jorge Azcón, que ha decidido incumplir la Ley 20/21 porque a los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF) no les gustó".

Civiac ha denunciado que "no es que estemos cesando interinos, sino que hay otra práctica" como el cese de estos empleados, sobre todo en el área de Agricultura y Medio Ambiente, que vuelven a ser contratados a través de SARGA para trabajar en la Administración General para que no impacte en el índice de temporalidad. Además, "se les contrata sin reconocerles sus derechos o trienios". Una situación sobre la que ha indicado que se encuentran 138 personas.

Acciones correctas

Desde el PSOE, el diputado Óscar Galeano, ha defendido la labor realizada en estos años en los que ha indicado que se ha tenido en cuenta las pautas marcadas por el Tribunal Supremo, pero ha afirmado que "no vamos a dar pasos atrás en estabilización por lo que no ha respaldado la iniciativa.

Por su parte, desde el PP, la diputada Susana Cobos, ha calificado la situación de "preocupante" pero ha rechazado que sea fruto de Gobierno popular de Mariano Rajoy. "Viene de antes". Además, ha reconocido que, cuando el actual presidente Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón se encontró con 300 procesos paralizados y, ahora, están en proceso más de 350.

Cobos ha reconocido que no se llega al 8% actualmente de la tasa de temporalidad "porque es imposible tal y como nos encontramos la función pública", y ha asegurado que "sí se está cumpliendo con la legislación vigente".