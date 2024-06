Casi un tercio de las contrataciones ahora se realizan vía redes sociales

Las redes sociales han transformado la forma en que las empresas se relacionan con su público objetivo, incluyendo a los potenciales candidatos. Un estudio reciente de la agencia Mambo revela que el 30% de los puestos de trabajo ya se cubren con entrevistas realizadas a través de las redes sociales, siendo TikTok una de las plataformas que está ganando mayor protagonismo en este ámbito.

Con más de 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, TikTok se ha convertido en un fenómeno cultural. Ha captado la atención y la imaginación de la Generación Z y los millennials. Estos nativos digitales son la futura fuerza laboral y, al aprovechar TikTok, puedes aprovechar sus preferencias y hábitos únicos.

Hoy, las redes sociales son el escaparate perfecto para mostrar la cultura de la empresa, sus valores y las experiencias de los empleados. Según los datos de Mambo, el 67% de los usuarios de TikTok afirman que es más probable que consideren una empresa que muestra su cultura laboral de manera transparente y auténtica en redes sociales.

Asimismo, el VII Barómetro DCH-La Gestión del Talento en España, Portugal y Latinoamérica destaca a TikTok como la principal fuente de reclutamiento para perfiles junior, seguida de Empresas de Trabajo Temporal, Facebook, Twitter e Instagram. En contraste, para perfiles intermedios, las empresas de selección y LinkedIn son las principales fuentes, mientras que para perfiles senior, los "headhunters" dominan, seguidos por LinkedIn.

A diferencia de los métodos tradicionales de reclutamiento, TikTok ofrece a las empresas la posibilidad de mostrar su cultura laboral de manera auténtica y atractiva a través de videos cortos y creativos.

Los beneficios del uso de TikTok para el reclutamiento incluyen la capacidad de atraer talento joven, ya que es una plataforma especialmente popular entre las nuevas generaciones, lo que permite a las empresas conectar con un público objetivo amplio y cualificado. Además, permite mostrar la cultura laboral a través de videos que destacan el día a día en la oficina, los empleados y los valores de la empresa, creando una imagen atractiva y transparente de la organización. También fomenta la interacción mediante la función de duetos, permitiendo a los candidatos interactuar directamente con las empresas y creando un diálogo bidireccional que enriquece el proceso de reclutamiento. Por último, el uso estratégico de TikTok puede mejorar la percepción de la marca entre el público general y los potenciales candidatos.

A pesar del éxito, no todas las empresas tienen una presencia activa en redes sociales. Según un estudio reciente de HAYS, la gran mayoría de los encuestados admite no tener una buena marca profesional en las plataformas digitales. Solo un tercio afirma haber trabajado en su marca personal. Esta falta de presencia digital puede tener un impacto significativo en la imagen que proyectamos a los demás y en nuestras oportunidades laborales. Para los jóvenes nativos digitales, su marca personal está directamente ligada a su huella digital, a diferencia de generaciones anteriores que la han construido desde cero, en su mayoría, en un entorno laboral.

A pesar de que el 60% de los profesionales considera que tener una sólida marca personal en las redes sociales es crucial para encontrar empleo, pocos tienen una estrategia definida y se limitan a completar los campos básicos en su perfil de LinkedIn. El uso profesional de las redes sociales requiere una estrategia coherente en todos los canales, donde lo importante es proyectar una imagen clara de quiénes somos, qué nos define y qué podemos aportar de manera única, destacándonos de los demás. Y si podemos medir y demostrar todo esto, aún mejor.

Contenido real

Uno de los elementos clave que distingue a TikTok de otras plataformas de redes sociales es su énfasis en la autenticidad. Los reclutadores muestran mucha confianza en el poder de la marca empleadora positiva en la contratación. Los usuarios de TikTok valoran el contenido real y relatable, lo que lo convierte en una de las herramientas de marca empleadora más populares para mostrar la cultura y la marca de empleador de tu empresa. Las empresas que utilizan TikTok para reclutar pueden ofrecer una mirada detrás de escena de su lugar de trabajo. También pueden destacar testimonios de empleados e incluso compartir momentos divertidos o memorables que encarnen el espíritu único de la empresa.

Arianna Arcai, Country Manager de Mambo Community en España explica que "nos encontramos casos de empresas que nos explican que uno de los principales retos de la gestión actual de sus trabajadores de las nuevas generaciones es conseguir fidelizarles dentro de la compañía. Una generación que antepone el salario emocional al salario económico es mucho más difícil retener en la compañía. Para ello recurren cada vez más a estrategias relacionadas con las redes sociales para la captación y la retención de este talento". "Si la gente ve que hay "buen rollo" en la empresa, que se hacen actividades divertidas, que hay clientes interesantes, es mucho más fácil captar talento", destaca.

Otro ejemplo de uso en RRH de TikTok es la función de duetos de TikTok que permite a los usuarios interactuar directamente con los videos de las empresas, creando un diálogo bidireccional que puede ser muy valioso durante el proceso de reclutamiento. Los candidatos pueden responder a desafíos o hacer preguntas en tiempo real, permitiendo una interacción más dinámica y personalizada.

Cabe destacar también que esta red social ayuda a las organizaciones a posicionarse como un "great place to work": El 73% de los usuarios en España afirma que crear un storytelling relacionado con el employer branding en la plataforma podría cambiar la percepción que la gente tiene de la empresa, haciéndola parecer más innovadora (75%), con una identidad fuerte (73%), y que se preocupa por atraer y retener el talento (72%), según una investigación realizada por TikTok en colaboración con Kantar.

Justo después de las plataformas profesionales especializadas (58%) y las agencias de reclutamiento (52%), las plataformas digitales son los canales más populares (45%) en la búsqueda de empleo.

La búsqueda y exploración en la plataforma significa descubrir nuevos empleos e inspirarse para encontrar más oportunidades profesionales. De hecho, el 28% de las personas en TikTok han descubierto nuevas empresas que no conocían antes y el 34% quería saber más sobre cómo trabajar para una empresa en particular.

Segmentación de audiencia objetivo

Cuando se trata de una contratación efectiva, es crucial dirigirse a la audiencia adecuada. TikTok ofrece herramientas que permiten segmentar y dirigir de manera precisa a los candidatos ideales. Aprovechando sus algoritmos avanzados y los datos de los usuarios, se puede reducir el alcance en función de factores como la ubicación, los intereses, las habilidades e incluso las preferencias laborales.

La tasa de participación en TikTok es notablemente alta, con una tasa de participación promedio del 29% para los videos publicados por marcas.

Andrea Garte se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más destacadas en la actualidad, sin embargo, su influencia no se limita únicamente a las plataformas digitales, ya que ha utilizado estas herramientas como parte integral de MyAgleet, su exitosa empresa de venta de calzado. La estrategia de marketing que Andrea recomienda depende del sector al que un se dedique y del público al que se desee llegar. En su caso, siempre sugiere que el contenido sea cercano, dinámico y, en muchas ocasiones, explicativo. De esta manera, los clientes pueden comprender y apreciar el uso adecuado de los productos que ofrece.

Garte enfatiza la importancia de seguir las tendencias y reinventarse para mantenerse relevante en el mercado. Adaptar los trends del momento a la marca puede ayudar a posicionarse y viralizar contenido, siempre y cuando encaje perfectamente con la identidad de la marca y los objetivos deseados.

Israel Ramírez, ex sumiller y actual director del restaurante Saddle, comenta: "En los últimos años, las redes sociales han revolucionado el panorama del reclutamiento, permitiéndonos conectar con el talento de maneras innovadoras y más personales". "Para un restaurante como Saddle, las plataformas tradicionales de reclutamiento en hostelería no son siempre efectivas. Necesitamos un perfil muy específico: un 51% de cualidades personales y un 49% de conocimientos y experiencia profesional. LinkedIn, en particular, se ha convertido en una plataforma clave para nosotros", destaca. Les permite identificar y conectar con personas que comparten su pasión y visión. Aunque presenta desafíos, como la necesidad de una estrategia de contenido y la competencia con otras empresas, los beneficios superan estos obstáculos.

La IA, al servicio de las redes sociales

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta poderosa para automatizar y mejorar el proceso de selección de personal. Arcai afirma: "La IA puede analizar grandes volúmenes de datos en perfiles de redes sociales, CVs y otras fuentes para identificar aquellos candidatos que cumplen con los requisitos específicos del puesto. Esta automatización no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la precisión y reduce sesgos en la selección inicial". Además, Arcai destaca que los chatbots impulsados por IA han mejorado significativamente la interacción con candidatos potenciales. Estos chatbots pueden comunicarse en tiempo real con los usuarios en plataformas de redes sociales, respondiendo preguntas frecuentes, proporcionando información sobre vacantes y guiando a los interesados a través del proceso de solicitud. Incluso existen entrevistas virtuales basadas en IA que analizan las respuestas y expresiones faciales de los candidatos para evaluar su nivel de comodidad.

Otros casos de éxito: Twitch

Heineken España quiso incorporar a la compañía a jóvenes talentos que vivieran sus valores y les ayudaran a cumplir su propósito: crear momentos de disfrute que unieran para brindar un mundo mejor. Y para lograrlo, exploró nuevas fórmulas para atraer a jóvenes con ganas de aprender, trabajar y seguir creciendo profesionalmente. Se adaptó a los formatos y canales que usaban las nuevas generaciones con iniciativas como el Heineken Graduate Challenge, el primer proceso de selección organizado por una gran empresa en Twitch.

Desde la compañía destacan que "al mostrar iniciativas y logros, se atraen profesionales que buscan trabajar en una empresa que comparte sus valores, adaptándose a las tendencias emergentes para seguir siendo un empleador atractivo y moderno".