C. Tangana, la voz cantante de los trabajadores precarios con su venganza contra Pans&Company en pleno 'prime'

Antón Álvarez, más conocido como 'Pucho', o como 'C. Tangana', puso entre las cuerdas a Pans&Company. En una entrevista realizada en el programa 'Lo de Évole', el cantante confesó haber sufrido "explotación y acoso laboral" cuando trabajó en la marca de bocadillos. Un relato que ha "abierto el melón", como el mismo dijo, a propósito del debate sobre situaciones laborales precarias en España y la "crisis reputacional" de la propia cadena de restauración. De paso, y sin quererlo, el músico se ha convertido en el nuevo héroe de la 'clase obrera'.

La entrevista iba del perfil del cantante y de su historia para llegar a ser C. Tangana. Al momento de hablar sobre los sufrimientos de Antón Álvarez (haciendo referencia a su pasado) el cantante madrileño contó los episodios que le tocó vivir mientras trabajaba en un local de Pans&Company en el centro de Madrid.

Según su relato, la cadena "rateaba" los horarios y la encargada de local, de nombre "Vanesa", cambiaba los fichajes de entrada al trabajo, perjudicándolo directamente a él. Motivo por el cuál, su denuncia llegó a un juicio -del que no ahondó demasiado- porque la empresa le quedaría debiendo "600 euros" por horas trabajadas, en una época donde Álvarez tenía una nómina mensual de 350 euros por trabajar los fines de semana.

Acto seguido, el músico madrileño fue tajante: "Si a alguien le gusta mi música, que no se vuelva a comer un Pans&Company en su vida", enfatizó. La declaración inmediatamente causó revuelo y ha puesto en el debate situaciones laborales precarias en España y la "crisis reputacional" de la marca de bocadillos.

Explotación y acoso laboral en España

Hablamos de una situación que está muy presente en nuestro país y que "aqueja a un millón de trabajadores", según el último informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. El documento revela que el 15% de los empleados españoles han sufrido al menos una situación de acoso laboral y explotación a lo largo de su vida.

Estos datos hoy toman más fuerza con la voz de C. Tangana. Y es que, por esa 'proximidad de origen' que logra con sus seguidores, ha animado, sin quererlo, a que otras personas compartan experiencias similares a las de él y que han ido aparecido de forma masiva en las redes tras sus declaraciones.

Un escenario que lo ha convertido en un nuevo 'héroe' de la clase obrera por estos días, ya que incluso hizo reaccionar a la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien desde su propia cuenta de X recordó que "cuando te pase #LoDePucho recuerda que tienes a tu disposición el Buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo".

Cuando te pase #LoDePucho recuerda que tienes a tu disposición el

Buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo: https://t.co/G0n49CkDFI https://t.co/wGduvc3ITP — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 21, 2024

¿Crisis reputacional o estrategia de marketing?

Con estos antecedentes, surge la necesidad de preguntarnos: ¿En qué queda Pans&Company con todo lo acontecido? Al respecto, Miriam Collado, experta en estrategia de marca, explica a este periódico que "esta crisis, como la vivida recientemente con Pans&Company, no te la puedes ver venir, así que te pilla por sorpresa. Y menuda sorpresa: Tendencia en Twitter con más de 5.000 tuits, tendencia en TikTok con cientos de videos compartiendo esa entrevista, más de 60 medios en menos de 48 horas comentándolo, incluso, la política Yolanda Díaz ha entrado en la conversación".

En este contexto, la experta sugiere que, si una marca se ve involucrada en una situación similar, es fundamental evaluar la situación y comprender el alcance del problema. Una crisis es como un tsunami; dura en tendencias unos días, pero cómo reacciona tu marca puede ser un antes y un después en su reputación. Hay que actuar rápido. Si tu marca está pasando por una crisis, analiza lo que está pasando fuera de la empresa y lo que está pasando o ha pasado realmente dentro. Procesa cómo lo vas a encajar. Pero no tardes más de 2/3 días en responder porque vas a perder mucha visibilidad en tu respuesta".

¿Y la versión de Pans?

Collado, además, apunta que cuando hay una avalancha de opiniones "es fácil dejarse llevar", pero hasta ahora solo conocemos una versión basada solo en la palabra del cantante (Ni Pans&Company, ni el Grupo Ibersol, al que pertenece la cadena en la actualidad, han hecho una declaración oficial sobre el caso. Sin embargo, cuando se produjeron los hechos, la marca de bocadillos pertenecía al grupo The Eat Out Group (Agrolimen), quien tampoco se ha referido sobre este hecho.

"Un buen director de marketing tiene que ser objetivo. Como espectadores nos gustaría que la marca respondiera de forma creativa, pero la estrategia de no responder también es una estrategia si lo que tienes que decir es peor que el silencio. Especialmente cuando puede haber implicaciones legales de por medio", enfatiza.

En el caso de C. Tangana y Pans&Company, la experta sugiere, entre otros, a la empresa de bocadillos responder de forma transparente y honesta en el caso de que sea cierto que no están actuando correctamente: "Si tus empleados viven así su trabajo, sean o no C.Tangana, hay que hacer frente a la situación, actuar con valores y tomar medidas", agrega. A su vez, sugiere, reconocer las deficiencias y expresar un "compromiso real" con sus empleados podría ayudar a recuperar la confianza.

De la crisis a la estrategia de marca

"¿Cuánto tiempo hacía que no oíamos hablar de Pans&Company en comparación con sus competidores frontales?", plantea la pregunta la experta. "Ahora todo el mundo habla de ellos. Si consiguen darle la vuelta podrían utilizar esta avalancha y tráfico a su favor para hacer un buen branding. Pero al haber temas legales de por medio no sabemos hasta qué punto es posible o recomendable para la empresa", sentencia la experta.