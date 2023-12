Mercadona busca informáticos para sus nuevos hubs en Sevilla, Vigo, Santander y Oporto

Mercadona anuncia la ampliación de su área de desarrollos tecnológicos, departamento donde trabajan actualmente 1.000 personas, con la apertura de hubs en Sevilla, Vigo, Santander y Oporto, y donde ya ha incorporado a más de 30 profesionales. Mercadona IT tiene el cometido digitalizar todos los procesos internos de la empresa: desde la logística a los recursos humanos, pasando por las finanzas o la construcción. Sus planes pasan por seguir incorporando talento en las nuevas oficinas, poniendo el foco en perfiles de desarrollo de software y aplicaciones, ciberseguridad, infraestructura y datos.

Mercadona IT no sólo tiene instalaciones en Valencia, sino que ha abierto también hubs en Sevilla (donde hoy trabajan diez personas), Vigo (con un equipo de ocho informáticos), Santander (con doce) y la reciente apertura de un nuevo equipo con sede en Oporto. "En Mercadona IT se hace carrera creciendo en la dirección que más interese al empleado. Nuestra política retributiva es sólida y clara en este sentido", asegura la compañía en un llamamiento para la captación de talento.

Tareas

Mercadona IT trabaja la en reingeniería de más de 300 aplicaciones y en la digitalización de nuevos procesos, "con tecnologías, arquitecturas y lenguajes punteros", según Serafín Fernández, director de Ingeniería Informática de la compañía, quien aboga por tener el mejor equipo de profesionales. "Nuestra apuesta por la tecnología y la innovación va de la mano de la formación de nuestros equipos, ya que invertimos continuamente en formarnos en las últimas tecnologías y 'skills' a través de nuestra Tech Academy", añade.

Mercadona IT trabaja de forma coordinada con el negocio para conocer sus necesidades y poder ofrecer productos y herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el trabajo de todo el equipo de la cadena de supermercados, garantizando la calidad y la seguridad. "Luego podemos ver el impacto físico que tiene nuestro trabajo en nuestras casi 1.700 tiendas y en nuestros bloques logísticos y es muy gratificante", destaca el director de Ingeniería Informática de Mercadona.