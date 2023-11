Trabajo o salud: esto es lo que priorizan los empleados españoles, según una macroencuesta

En España, la tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT), es decir, por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, se situó en el 5,1% a cierre de 2022, según el último estudio de Adecco. Una cifra que se contrarresta con el reciente informe de Statista que revela las preferencias de los empleados españoles a la hora de decidir entre el trabajo y su salud, en los últimos 12 meses.

El reciente informe basado en la macroencuesta Statista Consumer Insights evidencia datos relevantes de los trabajadores españoles, y de otros países, respecto a sus prioridades cuando presentan síntomas de enfermedad. Es decir, si prefieren trabajar o pedir la baja.

El estudio se basó en una muestra internacional, que encuestó de forma online entre 1.000 y 10.000 personas que tuvieron síntomas de enfermedad, de entre 18 y 65 años La encuesta fue realizada entre julio del 2022 y junio del 2023. Entre las principales conclusiones, se revela que casi la mitad de los surcoreanos, un 49%, "no piden baja médica" en el trabajo a pesar de presentar síntomas de enfermedad.

Las prioridades de Asia

Según el informe, en el caso surcoreano, no existe ninguna "obligación legal" para que los empleadores otorguen licencia a los trabajadores por problemas de salud o lesiones no laborales. A pesar de ello, algunas empresas ofrecen igualmente "licencia remunerada" en caso de enfermedades o lesiones, independientemente de si están relacionadas con el trabajo o no.

Otro país que sigue a Corea del Sur es Japón. El informe destaca que en el país asiático hay 39% de personas que, a pesar de haber presentado síntomas médicos, afirmaron no haber solicitado la baja por enfermedad en los doce meses anteriores a la encuesta.

La prioridad de los españoles

En tercer lugar, y siendo el primero de Europa, está España. En nuestro país, un 37% de los encuestados declararon no haber faltado por enfermedad en doce meses, aun no sintiéndose bien.

La lista la termina Francia (31%), México (31%), Reino Unido (24%), Brasil (22%) y Estados Unidos (20%) con porcentajes inferiores en comparación con los países mencionados anteriormente, lo que podría sugerir que en estos lugares es más común que las personas tomen "días libres" cuando están enfermas, sentencia el documento.