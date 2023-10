El New York Times busca editor de noticias con Inteligencia Artificial: Este será su sueldo

¿Veremos un momento en el que las noticias de los diarios más prestigiosos del mundo estén generadas con inteligencia artificial? Esperemos que no (también por el que escribe estas líneas) y seguramente no sea así, pero cada vez hay más casos en los que la IA es utilizada en redacciones para acelerar procesos y quizá publicar bajo supervisión los textos menos elaborados. El que es el diario más reconocido del mundo, The New York Times, quiere explorar esta vía, y para eso ha lanzado una oferta de trabajo que resulta llamativa.

En concreto, el New York Times está buscando un editor senior para liderar los esfuerzos de su redacción en el uso "ambicioso pero responsable" de la inteligencia artificial generativa.

Este editor será "responsable de garantizar que el diario sea líder en innovación en IA y sus aplicaciones en el periodismo". Dirigirá nuestros esfuerzos para utilizar herramientas de generación de maneras dirigidas a los lectores, así como internamente en la sala de redacción.

Para hacerlo, dará forma a la visión de cómo abordan esta tecnología y será la voz principal de la sala del diario en cuanto a sus oportunidades, así como sus límites y riesgos.

¿Su sueldo? de 180.000 a 220.000 dólares al año, según su experiencia.

Así prepara el New York Times la era de la IA

Este líder gestionará un pequeño equipo de periodistas y tecnólogos que están prototipando nuevas capacidades y llevando a cabo experimentos en toda la redacción.

Su enfoque principal del editor será producir una corriente constante de proyectos que demuestren "un alto potencial y formas responsables" de incorporar herramientas en el periodismo y flujos de trabajo del New York Times.

En la descripción del puesto se dice que "deberá asegurarse de que el diario se mantenga al tanto de los últimos avances y deberá recomendar ajustes a nuestras prioridades y planes en consecuencia", además de asesorar y formar a los periodistas del diario para ayudarles en una mejor edición de noticias.

Qué requisitos se piden para un puesto así

Ante una tecnología nueva, surgen preguntas sobre qué tipo de requisitos se piden, como ha pasado con los denominados ingenieros de prompts.

Los requisitos básicos incluyen una experiencia periodística profunda, curiosidad técnica y fluidez, experiencia en liderar o trabajar con equipos de desarrollo de productos multifuncionales, y la capacidad de gestionar equipos ágiles.

También, experiencia en la gestión de proyectos complejos y de alto riesgo en otras organizaciones de noticias similares, y una mentalidad creativa para aportar una visión amplia y grandes ideas al uso periodístico de IA generativa. Cabe mencionar que el Times siempre publica y ofrece estos puestos de forma interna a la vez, por lo que es posible que el elegido o elegida proceda de un ascenso.