¿La era de la insatisfacción laboral? Los trabajadores infelices crecer más que nunca

Puede que te sientas con algunas de estas sensaciones: tu trabajo no te motiva. Piensas que deberías probar otras opciones, o puede que lo veas como puro intercambio monetario y que no te queda otra. En resumen, no estás satisfecho con tu trabajo.

Si alguien quiere buscar un consuelo: si piensas así no estás desde luego solo. Los trabajadores están menos felices ahora que en el punto más álgido de la pandemia, cuando el estrés por la situación sanitaria y laboral llevó a mucha gente a picos de ansiedad.

Al menos eso es lo que revela una nueva investigación de BambooHR, una consultora que encontró que la satisfacción laboral ha experimentado un declive constante desde 2020 a nivel mundial y ha sufrido un fuerte descenso este año.

La plataforma de software de recursos humanos analizó datos de casi 60.000 empleados en más de 1.600 empresas de todo el mundo entre enero de 2020 y junio de 2023.

Apatía ante el trabajo, el denominador común

"Los empleados no están experimentando picos ni valles; en cambio, expresan un sentido de resignación o incluso apatía", señala el informe. "La mayoría simplemente acepta que la moral está empeorando".

Si bien es cierto que más empresas han reconocido la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal a raíz de la pandemia e han implementado políticas, como permisos prolongados y la opción de trabajar de forma remota, para ayudar a los trabajadores a lograrlo, no es solo cuándo o dónde trabajan lo que está causando problemas a los empleados.

Bajos salarios, falta de apoyo y de reconocimiento, y exceso de trabajo son los factores principales

Pero, ¿Por qué tanta gente está descontenta en el trabajo? La investigación muestra que la principal causa de insatisfacción laboral es el trato injusto en el trabajo: compensaciones escasas, falta de apoyo de compañeros de trabajo y jefes, o cargas de trabajo irrazonables, por mencionar algunos ejemplos.

La inflación, los despidos generalizados y la incertidumbre sobre las políticas de regreso a la oficina están preocupando a los empleados y creando una "profunda sensación de inquietud" en los lugares de trabajo, señala también el informe.

A principios de 2023, aproximadamente tres cuartas partes de los trabajadores consultados dijeron sentir ansiedad por la economía, mientras que casi la mitad se preocupaba por tener un mal equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

La apatía cuesta dinero

Otro factor que contribuye a la infelicidad de los empleados es la falta de significado que sienten en sus roles, o de sentir que su trabajo va más allá del intercambio económico.

Este problema de la falta de motivación no se queda solo ahí, tiene efectos económicos. De hecho, según otro reporte anterior de la consultora Gallup, la falta de compromiso de los empleados le cuesta al mundo el equivalente al 9% del PIB global.

En España 1 de cada 4 se sienten así

Según el informe Global Workforce of the Future 2022, más de una cuarta parte (27%) de los trabajadores de todo el mundo dejará su empleo en los próximos 12 meses y el 45% de ellos está atento al mercado laboral y solicitan nuevos puestos y/o tienen entrevistas para otros trabajos.

En España, el porcentaje baja ligeramente a una cuarta parte (25%) de los empleados quiere cambiar de trabajo en el próximo año y la mitad de ellos (51%) ya está postulando activamente a otros cargos y se están entrevistando con reclutadores y empresas.

Además, 2 de cada 10 encuestados globales y el 17% de los españoles afirman haber sido contactados por reclutadores de otras compañías, lo que sugiere que los responsables de recursos humanos y las organizaciones se están aprovechando de la situación para buscar otras motivaciones.