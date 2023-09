¿El fin de la 'Gran Renuncia'? Solo un 16% de los españoles piensa ahora en cambiar de trabajo

La denominada Gran Renuncia ha sido una constante a la hora de hablar de tendencias laborales desde la pandemia. Como tal, se entendía que cada vez más empleados tuvieran ganas de dejar o cambiar de trabajo al no sentirse realizados con ellos o entender que no les permitían conciliar su vida laboral y profesional.

Aunque desde el principio se vio que era un factor que sobre todo afectaba a algunos sectores y mercados, lo que también parece cada vez más claro es que está tendiendo a la baja. Y más en España.

Según el Informe de InfoJobs sobre Intención de Cambio de Empleo solo el 16% de los trabajadores españoles está considerando cambiar de empleo en los próximos 12 meses. Esta cifra es similar a la del año anterior, que se situó en el 17%.

Nuevo curso… ¿Mismo empleo?

El mes de septiembre, tradicionalmente visto como un período de renovación y nuevos propósitos, ha llevado a muchos trabajadores a reflexionar sobre su futuro profesional. Las vacaciones suelen ser un momento de introspección, donde se evalúan opciones como la posibilidad de un cambio en la carrera profesional. Para las empresas, también es un momento crucial para definir objetivos y retomar la contratación de talento.

El estudio de InfoJobs ha mostrado que la intención de cambio de empleo más alta en los últimos cuatro años se registró en 2020, antes de la pandemia, con un 23%. Sin embargo, la actual incertidumbre económica parece estar impulsando a los españoles a buscar estabilidad en sus puestos de trabajo.

A pesar de la alta tasa de desempleo en España, que se sitúa en el 11,7%, muchas empresas enfrentan dificultades para encontrar el talento adecuado. De hecho, el 65% de quienes consideran dejar su trabajo afirman que no lo harían sin tener otra oferta en mano. Por otro lado, un 10% no está preocupado por dejar su empleo, incluso si no pueden encontrar otro inmediatamente.

El salario sigue mandando

El salario sigue siendo el principal motivador para cambiar de empleo, con el 51% de los profesionales afirmando que cambiarían de trabajo por un salario más alto. Esta cifra se ha mantenido constante en comparación con 2022, aunque en 2021 era del 74%. Sin embargo, otros factores como la conciliación laboral y personal y el deseo de alejarse de un ambiente de trabajo tóxico están ganando relevancia. La conciliación laboral y personal ha registrado un 32% de menciones, un aumento del 1% con respecto al año anterior.

Otro hallazgo interesante del informe es el fenómeno del "despido silencioso". Se refiere a tácticas empleadas por algunas empresas para desmotivar a los trabajadores y lograr que renuncien voluntariamente. Sorprendentemente, el 57% de los trabajadores afirma haber experimentado situaciones relacionadas con este fenómeno en los últimos tres años.

El informe también destaca que los jóvenes y aquellos con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes son los más predispuestos a cambiar de empleo. El 36% de los profesionales entre 16 y 24 años y el 30% de los de 25 a 34 años están considerando un cambio laboral a corto plazo. En contraste, casi el 95% de los mayores de 55 años descartan esta posibilidad.

En cuanto a los ingresos, 1 de cada 3 trabajadores con sueldos de hasta 1.000 euros planea cambiar de empleo. Por otro lado, aquellos con ingresos superiores a 2.000 euros no ven con tanto interés la idea de cambiar de trabajo.