Las reglas de Jeff Bezos para tomar decisiones y saber si un negocio es bueno

Pronto se cumplirán dos años de la salida de Jeff Bezos de la cima de la toma de decisiones de Amazon. Aunque hoy está más dedicado a su empresa de vuelos espaciales, Blue Origin, Bezos dejó en sus cartas al frente de la compañía varias ideas sobre toma de decisiones y cómo evaluaba si un negocio es adecuado o no.

Así tomaban las decisiones en Amazon en la época de Bezos

Una de las razones por las que Amazon ha podido innovar y crecer de manera constante a lo largo de los años es su enfoque en la toma de riesgos y decisiones. En su carta anual a los accionistas de 2015, Bezos habló sobre la importancia de asumir riesgos y tomar decisiones audaces en los negocios.

En ella, Bezos habla en profundidad sobre la importancia del fracaso: "El fracaso y la invención son gemelos inseparables. Para obtener rendimientos extraordinarios, debes estar dispuesto a arriesgarte y abrazar la cadena de experimentos fallidos que saber que va a aparecer en el camino".

En sus propias palabras:

"Los mayores rendimientos a menudo provienen de apostar en contra de la sabiduría convencional, el sentido común o lo establecido. Dada una probabilidad del diez por ciento de un rendimiento de 100 veces, debes aceptar esa apuesta cada vez. Pero aún así, vas a estar equivocado nueve de cada diez veces"

También hacía una comparativa entre los negocios y el béisbol."La diferencia entre el béisbol y los negocios es que en el béisbol tiene una distribución de resultados truncada. No importa cuán bien te conectes con la pelota, la mayor cantidad de carreras que puedes lograr es cuatro (el límite de lanzamientos). En los negocios, de vez en cuando, cuando aciertas, puedes anotar 1.000 carreras. Los grandes ganadores pagan por tantos experimentos".

La analogía quizá sea algo confusa fuera del mundo del béisbol, pero quiere decir que en los negocios hay múltiples posibilidades de prueba, y que por lo tanto eso permite un factor de experimentación que es bueno para dar en el clavo, al contrario del béisbol, donde el límite de intentos nos obliga a ajustar e ir siempre sobre seguro.

Decisiones de Tipo 1 y de Tipo 2

Una vez pasada esa fase de experimentación, Bezos también hizo referencia a uno de los grandes problemas de las compañías más masivas: cómo seguir manteniendo la innovación siendo gigantes tan mastodónticos.

Lentitud, aversión al riesgo y menor tasa de innovación. Bezos abordó este desafío y cuánto peso asignar a cada decisión: porque no todas las decisiones son puertas de un solo sentido.

"Algunas decisiones son trascendentales e irreversibles o casi irreversibles: puertas de un solo sentido, y estas decisiones deben tomarse de manera metódica, cuidadosa, lenta, con gran deliberación y consulta. Si atraviesas y no te gusta lo que ves al otro lado, no puedes volver a donde estabas antes. Podemos llamar a estas decisiones Tipo 1. Pero la mayoría de las decisiones no son así: son cambiantes, reversibles, son puertas de dos sentidos. Si has tomado una decisión subóptima de Tipo 2, no tienes que vivir con las consecuencias durante mucho tiempo. Puedes reabrir la puerta y volver. Las decisiones de Tipo 2 pueden y deben tomarse rápidamente por individuos o grupos pequeños con buen juicio", explicaba en otras de sus cartas.

A medida que las organizaciones crecen, parece haber una tendencia a utilizar el proceso de toma de decisiones de peso Tipo 1 en la mayoría de las decisiones, incluidas muchas decisiones de Tipo 2. El resultado final de esto es lentitud, aversión al riesgo poco reflexiva, falta de experimentación suficiente y, en consecuencia, invención disminuida, según Bezos.

Su marco final para saber si lanzarse con algo o no

Una técnica que Bezos utiliza para tomar decisiones importantes en su vida y en los negocios es lo que denomina como su "marco de minimización de arrepentimientos". En una entrevista, Bezos explica cómo proyectarse hacia adelante en el tiempo y mirar hacia atrás en su vida le ayuda a tomar decisiones que minimizan el arrepentimiento.

"Quería proyectarme hacia adelante a los 80 años y decir: 'OK, estoy mirando hacia atrás en mi vida. Quiero minimizar el número de arrepentimientos que tengo. Y sabía que cuando tuviera 80 años, no me iba a arrepentir de haber intentado esto. No me iba a arrepentir de intentar participar en esta cosa llamada Internet que pensé que iba a ser algo que cambiaría el mundo. Sabía que si fracasaba, no me arrepentiría de eso", señalaba.

En pocas palabras, esta norma de Bezos se resumen en pensar si dentro de muchos años nos arrepentiremos de no haber tomado una decisión. Y, en caso de que así sea, llevarla a cabo.