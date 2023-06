"¿Alguien sabe la respuesta?" Una joven cuenta que iba como "campeona" en una entrevista de trabajo hasta que la última pregunta la dejó en shock

Las redes sociales están siendo una plataforma clave para visibilizar las experiencias de las personas en situaciones laborales extrañas. Así lo evidenció, por TikTok, una joven argentina quien perdió un empleo en nuestro país por una última pregunta en una entrevista de trabajo que la dejó en shock.

"Acabo de salir de una entrevista laboral. Iba como campeona. Ya está, contratadísima, mañana empiezo", explicó al inicio de un video viral de TikTok, Consuelo Navarro, tras salir descepcionada de una entrevista de trabajo que quedará para el olvido.

Hasta que al final de la entrevista le hacen esta extraña pregunta: "¿Cuántas pelotas de tenis caben en un autobús escolar?", desconcertada la joven argentina señaló que dijo "listo, chao. No me contrates".

Navarro, al término del video dejó abierta la pregunta a sus seguidores de TikTok por si alguien conocía la respuesta.

Relato viral

Este inesperado y extraño momento que relató la joven se ha vuelto viral en TikTok, al punto que ha superado el millón de reproducciones en la plataforma. Inmediatamente, miles de cibernautas no dejaron pasar esta anécdota y reaccionaron con hilarantes comentarios al respecto.

"Le tenías que decir cualquier número", "La respuesta está en tu corazón", "Se lo preguntaría al Chat GPT", "Tendrías que haberte puesto hablar en difícil como Lizi", "La respuesta es simple: entran una banda", "GPT no me lo pudo contestar", "No pondría pelotitas de tenis en un autobús", entre otros, fueron algunos comentarios que se dejaron en el vídeo.

Nueva entrevista

Finalmente, Navarro compartió otro video donde actualizó su situación de empleo. Dijo que la volvieron a llamar de esa compañia para decirle que "les había gustado mucho" su entrevista, pero que aún faltaba una tercera persona que debían entrevistarla.

"Quieren volver a tener otra entrevista de trabajo conmigo estando los tres (candidatos) presentes. Estoy leyéndome todas las preguntas que hace Google en las entrevistas de trabajo para que no me vuelvan a cagar y yo no me vuelva a equivocar", sentenció.