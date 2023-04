Siete de cada diez personas se sienten inseguras al hablar en público

La necesidad de incorporar perfiles con nuevas skills como la oratoria es cada vez más evidente. Según un estudio realizado por Linkedin, solamente el 25% de la población puede afrontar el hablar en público sin miedo, una habilidad imprescindible que cada vez más buscan las empresas, y que también tiene un importante vínculo con otros rasgos diferenciadores del perfil profesional. Las habilidades comunicativas no solamente demuestran confianza y seguridad en uno mismo, sino que también son efectivas a la hora de comunicar proyectos y liderar equipos. De hecho, esta última es otra de las habilidades más relevantes hoy en día para LinkedIn, que asegura que una de las habilidades más buscadas por las empresas españolas este 2023 es el liderazgo.

De todo ello se desprende que los cargos de responsabilidad y de liderazgo requieran inevitablemente de una buena capacidad de comunicación. Sin embargo, la búsqueda de esta habilidad está siendo difícil para muchas empresas. Según un informe de IESE Business School, el 75% tiene dificultades para encontrar candidatos con perfiles profesionales adecuados. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de apostar por una educación que vele por el fomento de importantes skills, que se pueden entrenar desde pequeños con el objetivo de preparar a los líderes del futuro. Según afirma James Petrie, Director de Bachillerato y Secundaria de The British School of Barcelona (BSB), "con el crecimiento de la escritura generada por inteligencia artificial, la capacidad de articular verbalmente conceptos y de comunicar de forma efectiva van a ser más cruciales que nunca".

Cómo mejorar la oratoria

"En general, hablar en público suele resultar angustioso, por mucha experiencia que se tenga", explica Petrie. "Por eso, es muy importante que los alumnos entiendan que no sólo pueden hablar bien y captar la atención de un público, sino que también pueden vencer los nervios y la ansiedad. Si les enseñamos a dominar esta habilidad desde pequeños, es una gran destreza que llevarán consigo cuando acaben el colegio y que les ayudará enormemente en sus estudios posteriores y en su carrera profesional". ¿Cómo lograrlo? James Petrie, recomienda una serie de claves que contribuyen al desarrollo exitoso de esta habilidad y a vencer el miedo a hablar en público.

Hacer sentir a los alumnos que su voz importa: "la confianza es la clave. Que los alumnos tengan un espacio en el que presentar y compartir sus intereses, pensamientos, creencias y puntos de vista, con las herramientas y las habilidades comunicativas necesarias, es una ventaja competitiva de cara al futuro", asegura Petrie. Para ello es recomendable promover el uso de técnicas de debate en el aula, que animen a los alumnos ir más allá de las respuestas breves y simples y, en su lugar, les desafíen a desarrollar y articular sus ideas de una forma más profunda.

Poner a los alumnos en situaciones reales: entrenar la oratoria implica necesariamente poner en práctica estas habilidades frente a una audiencia, por lo que animar a los estudiantes a comunicar algo real a un público concreto resulta de gran utilidad. Según Petrie, "invitamos a nuestros alumnos de manera regular a hacer presentaciones a los padres y a otros alumnos de diferentes edades, así como a participar en eventos específicos dirigidos a una audiencia más amplia, en ocasiones externa. Asimismo, los animamos a postularse como embajadores del colegio consiguiendo que los alumnos se pongan en situaciones nuevas y sean capaces de afrontarlas con seguridad".

Diseñar un programa específico: como, por ejemplo, apostar por el arte dramático para desarrollar las habilidades de presentación, organizar clubs de debate, ofrecer talleres sobre técnicas para hablar en público... "todas estas son herramientas que utilizamos en BSB y que ayudan al alumno a aumentar la confianza en sí mismo. Además, hemos diseñado un curso específico sobre Liderazgo para los estudiantes de primero de bachillerato impartido por Ben Walden, coach externo, que pone especial énfasis en las skills para hablar en público. Los alumnos tienen que liderar sus proyectos y, al finalizar, deben ser capaces de comunicar sus logros al resto del colegio."

Audrey, ganadora de la 4Voices International Competition

Audrey es estudiante de primero de bachillerato de BSB y participante del curso de Liderazgo. Ha ganado recientemente el concurso 4Voices International, en el que los jóvenes eran premiados por el mejor discurso y capacidad de oratoria.

Según Audrey, "hablar en público me ha permitido tener más confianza en mí misma y en mis opiniones, que es un lujo que la mayoría de los adolescentes no tienen. Tener una plataforma donde las opiniones de los jóvenes no solo se toleran, sino que se escuchan activamente, es clave para darnos las herramientas que necesitamos para el éxito. En mi caso, siempre me ha gustado hablar en público, pero empecé a formarme en serio a través del programa de Liderazgo del colegio. Gracias a él, tuve la oportunidad de participar en el concurso y desarrollé mis habilidades aún más gracias al apoyo de 4Voices. Estos recursos me permitieron compartir mi mensaje sobre la presión académica que sufren los estudiantes y tener un impacto en mi comunidad".