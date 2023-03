¿Qué puede evitar que te contraten en una entrevista de trabajo? Esto dice una experta laboral

La instructora laboral Natalie Fisher explica los motivos por los que muchas personas no superan las entrevistas de trabajo, aun estando perfectamente cualificadas para lo que pretenden conseguir. Atendiendo a su experiencia, comenta que muchas veces tanto las expresiones como el lenguaje corporal son incorrectos, y ello hace que el entrevistador se decante por otros individuos.

Añade que ser capaz de identificar los obstáculos personales pueden ayudar a mostrar una mejor versión de uno mismo en las entrevistas. Así, para Fisher los principales motivos que pueden estar obstaculizando la obtención de un empleo (y cómo resolverlos) son los siguientes.

La primera impresión

La experta laboral afirma que los empleadores pueden identificar cuando una persona está desesperada por obtener el trabajo. Por tanto, aunque el candidato se encuentre en una situación económica comprometida, la misma pide llevarla con calma.

Fisher recomienda no pensar que una negativa equivale a un fracaso, y pide centrarse en explicar las ventajas que uno puede ofrecer a la compañía, en vez de centrarse en comentar lo que desea del puesto al que se postula.

-Ejemplo de un comentario incorrecto: "Me despidieron hace poco y este trabajo me viene bien".

-Ejemplo de un comentario correcto: "Cuando me despidieron pude pararme a pensar y buscar oportunidades como está, donde realmente soy capaz de causar un impacto. Es justo a lo que me he dedicado en los últimos años".

Lenguaje corporal y dudas

Una persona que dude de sus habilidades y capacidades reflejará dicha inseguridad en su lenguaje corporal y en su tono. Esto puede causar que hable entrecortadamente, o que muestre una postura con los brazos cruzados y los hombros encorvados.

Para evitarlo, Fisher aconseja preparar la explicación de tres cualidades y de tres logros profesionales. Para ello es fundamental aprender a hacer algo tan básico como describir las propias experiencias con convicción y elocuencia, así como saber explicar por qué se está cualificado para el empleo.

-Ejemplo de un comentario incorrecto: "En 2021 me ascendieron a X puesto, lo que me sorprendió pero también me hizo más humilde".

-Ejemplo de un comentario correcto: "En 2021 me ascendieron a X gracias al aumento en un 100% interanual de los ingresos de mi equipo. En ese momento estaba preparado para asumir el entrenamiento y el liderazgo de más líderes en ventas".

Destacar en lo que se es bueno

Fisher asegura que quienes sean capaces de narrar sus experiencias como si de una historia se tratase, y basándose en ejemplos concretos de sus principales logros, permitirán al empleador hacerse una imagen mental de su trayectoria profesional.

-Ejemplo de un comentario incorrecto: "Lideré con éxito un cambio de oficina que afectaba a 100 empleados".

-Ejemplo de un comentario correcto: "Nunca había liderado un cambio de oficina, por lo que consulté a expertos y elaboré una lista con los pasos a seguir. Una vez hecho esto delegué tareas y reuní contribuciones, monitorizando el progreso semanalmente. Las cosas marcharon como era de esperar porque yo contaba con un plan estratégico".

No esconder las debilidades

Fisher afirma que ser transparente sobre las expectativas que se tienen de cierto empleo muestra una mentalidad predispuesta al crecimiento profesional. También recomienda preguntar al entrevistador cómo sería su candidato ideal, y explicar cómo se solucionarían los obstáculos para aquellas cualidades con las que uno no cuente.

-Ejemplo de un comentario incorrecto: "Este puesto requiere supervisar a 20 personas, y nunca he liderado a más de 10, pero se que podré hacerlo porque siempre obtengo críticas positivas de la genta con la que trabajo".

-Ejemplo de un comentario correcto: "Me he tenido que esforzar en el pasado para gestionar un equipo de 20, pero desde entonces he trabajado en mis habilidades de liderazgo, y ahora solo participo en reuniones en las que soy totalmente necesario. De esta forma tengo más tiempo para conversar con cada uno de los miembros del equipo, y asegurarme de que reciben comentarios apropiados".

Saber cuándo pasar página

Sin embargo, en ciertas ocasiones no se puede hacer nada por evitar que uno no sea contratado, y Fisher comenta que es una situación totalmente normal. Quizás se poseían todos los requisitos, pero puede que buscasen otro perfil o que las circunstancias no permitiesen la contratación (por ejemplo por problemas de presupuesto).

Sin embargo, la misma dice que si esto sucede, entonces no es algo de lo que uno deba preocuparse. Finalmente, si el empleador afirma que volverá a contactar con el candidato y, tras un tiempo, esto no ha pasado, Fisher asegura que no pasa nada por escribirle de nuevo. Pero uno debe igualmente discernir en qué momento debe pasar página y buscar otras oportunidades.