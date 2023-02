Estas empresas buscan trabajadores de fin de semana: sueldos de hasta 750 euros al mes

Trabajar los fines de semana seguramente no sea una opción para todo el mundo, aunque en España en particular no sean pocos los sectores importantes que cuentan con empleos en estos horarios. Por ello, si no nos importa o incluso nos conviene trabajar los fines de semana, saber qué empresas están ofreciendo estos empleos puede ser interesante.

A continuación recopilamos algunas de estas empresas, qué ofrecen y cómo puedes apuntarte a sus ofertas.

Mercadona: la que mejor paga entre las grandes empresas los fines de semana

Mercadona busca estos empleados para sus supermercados como en sus centros logísticos con este tipo de jornadas y también repartidores.

Los puestos son para trabajar jueves, viernes y sábado con turno de tarde-noche y un total de 22,5 horas para los trabajos de almacén, mientras que para las tiendas, se pide disponibilidad para viernes, sábado y domingo.

La retribución mensual para los empleados de tienda es de 502 euros brutos para 15 horas semanales y 669 euros para 20 horas.

El sueldo es algo más alto para los mozos de almacén, ya que también trabajarán más horas, con un sueldo de 753 euros al mes por 22,5 horas más plus de nocturnidad.

Primark o Inditex también buscan dependientes de fin de semana

Como decíamos, el sector del textil es otro de los grandes oferentes de empleo para los fines de semana.

Primark tiene varias ofertas abiertas para conseguir vendedores para sus tiendas con horarios parciales y de fin de semana. Para los dependientes, sus requisitos no son ninguno en concreto, pero sí que se pide gusto por la moda, trabajar en equipo y flexibilidad. Primark ofrece turnos flexibles y formación en conocimiento de producto y composición de escaparates.

Para unirse a la bolsa de empleo de Primark debemos acudir su sección de empleo en su página web corporativa.

En ella, podemos filtrar por categoría de puesto, región y ciudad. Una vez elegido el puesto al que queremos optar, debemos hacer clic en 'Aplicar', y la web nos invitará a crearnos una cuenta nueva, aunque también podemos hacerlo a través de LinkedIn, Facebook o Twitter.

Inditex también busca en concreto dependientes por toda la geografía española, muchos de ellos para fines de semana.

La empresa española asegura en su web que un 25% de los ascensos en su estructura se dan por promoción interna, lo que asegura el crecimiento de los empleados y la mejora de condiciones. También que ha dado más de 3 millones de horas de formación en general durante el año pasado.

Decathlon también ofrece empleo para sus centros logísticos

Decathlon es en cierto modo un buen lugar para que las personas más jóvenes que buscan un primer empleo puedan empezar su carrera, pero también cuenta con un modelo de formación y promoción interna que lo hace un buen destino para profesionales de mayor edad. Siempre, eso sí, que sean aficionados de algún deporte o actividad al aire libre, su requisito fundamental.

Hay que tener en cuenta que en grandes ciudades Decathlon también cuenta con centros logísticos que demandan trabajadores con estos horarios.

Quien quiera postularse para trabajar en Decathlon deberá registrarse y completar el proceso para hacer llegar su currículum a través del propio portal de empleo en su página web.

Amazon busca mozos de almacén y personal para fin de semana

A pesar de sus recortes de personal, Amazon sigue contratando.

Para optar a ellos debemos acudir a su portal amazon.jobs y filtrar por ubicación, encontrando ofertas sobre todo para mozos de almacén.