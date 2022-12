Cómo evitar el aislamiento laboral si se realiza un trabajo totalmente online

Ryan Ermey comenzó a trabajar en la página web sobre información económica y financiera CNBC en septiembre de 2020, el año más duro de la pandemia. Este periodista y escritor trabajaba el 100% de sus horas a distancia, y lo mismo hacían sus compañeros. Debido a ello, estos se comunicaban siempre a través de aplicaciones como Zoom o Slack, y el mismo afirma que no supo cómo eran los demás, de hombros para abajo, hasta que llevó varios meses en ese empleo.

Pero las cosas cambiaron para él cuando se le asignó un nuevo puesto de trabajo, en el que pasó a tener un otro jefe y compañeros diferentes. Fue un momento en el que CNBC pidió a sus empleados que se reincorporasen a las oficinas, por lo que el equipo de Ermey debía empezar a acudir tres días por semana a la sede de la compañía.

Una nueva realidad con el teletrabajo

El equipo de Ermey se sitúa en Nueva York, concretamente en Manhattan, mientras que él mismo vive en Washington DC, a 4 horas y media de distancia. Cuando fue contratado, CNBC conocía este hecho y, como le prometió, permitió al trabajador continuar a distancia cuando el formato online dejó de ser el imperante en la compañía.

Pero con la vuelta a la presencialidad, las oficinas volvieron a ser espacios animados de trabajo. Ryan Ermey comenzó entonces a sentirse, desde la distancia, alguien ajeno a la organización. Recuerda quedarse aislado cuando surgían repetidos temas de conversación como la actualidad de Nueva York, o como acontecimientos que tenían lugar en la oficina. Cuando el equipo se reunía en la sala de conferencias, Ermey ni siquiera puede confirmar que sus compañeros pudiesen ver su cara en el televisor.

No está solo

A pesar de sentirse de esa manera, Ermey reconoce que no está solo. La web de empleo global Monster.com muestra que sigue existiendo un elevado número de empleados que trabajan todas sus horas de manera online. Sus datos reflejan que el 54% de los trabajadores se encuentran en dicho escenario, y más de la mitad de ellos dice no haber conocido a sus compañeros en persona.

Ermey asegura que quien no sobrelleve esta situación adecuadamente se perderá muchas cosas, y no solo los dulces que aparezcan en las oficinas. Por su parte Stacie Haller, experta laboral de ResumeBuilder, dice que: "Ojos que no ven, corazón que no siente. Uno quiere estar seguro de que está bien incorporado, en un campo de juego donde esté igualado con sus compañeros de trabajo".

¿Te sientes apartado en tu trabajo?

Cuando una persona se sienta aislada y fuera de onda en su puesto de trabajo, Haller aconseja establecer como prioritario el hecho de pasar tiempo cara a cara tanto con el jefe como con los compañeros. Para ello, lo primero es informar al superior sobre el interés por conocer al equipo en persona.

Esto incluye el pago del desplazamiento por parte de la compañía, de acuerdo con la experta laboral en Monster.com, Vicki Salemi. "Incluso si se te dice que la cosa no está para gastos extra, la situación podría merecer la pena". En el caso de Ermey, este cuenta que entre los consejos que obtuvo estaba organizar un momento concreto y habitual, organizado expresamente para conversar de forma amena con los otros empleados. Para Salemi, este sería "quizás un día por semana, durante 30 minutos, pudiendo concertarse un café virtual para conversar".

Establecer metas de sociabilización

Una opción factible es contactar con compañeros con los que quizás no se colabore de manera directa, de acuerdo con Salemi: "Podrías proponerte el objetivo de conocer a tres personas de la organización en este trimestre. Puede ser también una buena forma de encontrar un mentor. Es importante tener a una persona preocupándose por ti, y que te ponga al corriente de lo que pasa en las oficinas".

Ermey asegura, sin embargo, estar satisfecho con los esfuerzos que sus jefes han hecho para hacerle sentirse tan importante como sus compañeros que acuden presencialmente.

Si uno está preocupado porque no se siente de esa forma, pide entonces enterarse de cómo avanzar en la trayectoria profesional online. Esto incluye comunicar a los jefes el interés por obtener un ascenso o una subida de sueldo, igual que lo haría un trabajador presencial. "Los directores quieren gente cuyos objetivos sean crecer y aprender", asegura Haller.