La persistencia del teletrabajo: una opción muy demandada que está transformando el mercado laboral

El pasado mes de agosto se convertía en el decimoquinto consecutivo en el que una importante cantidad de personas dejaba atrás su empleo, de acuerdo con CNBC Make It. Concretamente, 4 millones de empleados renunciaban a su ocupación, en busca de algo nuevo. Además, en los últimos meses muchas compañías anulaban ofertas, dejando en la calle a muchos trabajadores como consecuencia directa de sus planes de preparación ante una inminente recesión económica.

En noviembre de 2021 tuvo lugar el mayor pico de renuncias de los últimos años. Se trata del mes en el que 4 millones y medio de trabajadores no agrícolas (excluyendo a propietarios, voluntarios no pagados, empleados domésticos privados, trabajadores agrícolas y autónomos no incorporados) renunció a su empleo. Hasta la actualidad, esa tendencia se ha mantenido con prácticamente la misma fuerza.

La normalización de renuncias masivas

Anthony Klotz, psicólogo organizacional y profesor de la Universidad Global de Londres (UCL), acuñó el hoy conocido término de la 'Gran Renuncia' en 2021, cuando hablaba de que aquella novedad se convertiría en algo usual. Este movimiento no solo implica que el trabajador renuncie a un mal puesto de trabajo, sino que también seleccione nuevas maneras de trabajar.

Klotz resalta que el teletrabajo ha supuesto un "destello de esperanza" para muchos, para las personas que quieren que el empleo pospandemia sea distinto al de 2019. La economista jefe de la plataforma de empleo ZipRecruiter, Julia Pollak, da gran importancia al teletrabajo. Afirma que esta variable contará con gran importancia, a la hora de lograr que la gran cantidad de personas que cambian de empleo se convierta en una característica normal del mercado laboral.

El interés por el teletrabajo

Pollak también argumenta que parte de ese elevado ritmo de cambios en el mercado laboral se debe a las mayores facilidades que tiene el teletrabajo para obtener un puesto laboral, así como el atractivo que este formato de empleo posee. "Podríamos ver de manera permanente unas mayores pérdidas de clientela que las que habríamos tenido sin pandemia y sin el aumento del teletrabajo".

Los datos de ZipRecruiter ilustran las altas expectativas de este formato de trabajo para los solicitantes de empleo y ya empleados: más del 60% buscan un puesto en remoto, y están dispuestos a abandonar su trabajo presencial para obtener uno en remoto. El pasado agosto el 11% afirmó estar disgustado con su empleo, y estar buscando otro con el que trabajar desde el hogar. En el caso de los desempleados, el 8% del total renunció a su puesto anterior para encontrar una alternativa online.

Además, de acuerdo con la experta el cambio de un trabajo remoto a otro es menos costoso y disruptivo. Además, las oportunidades y beneficios son mayores. Por ejemplo, brinda la opción de mudarse sin cambiar de trabajo o, al revés, permite trabajar para una compañía cuya sede se encuentre a mayor distancia sin necesidad de trasladarse.

Un intento de frenar la 'Gran Renuncia'

Pollak comenta que un aumento de salarios o nuevas gratificaciones pueden servir para frenar esa elevada cantidad de renuncias. La misma dice que hasta ahora las medidas han sido insuficientes: "La persistencia de las renuncias es un quebradero de cabeza para aquellos jefes que esperan que las cosas vuelvan a estar como antes. En vez de eso, estos se enfrentan a un 22% más de renuncias mensuales que antes de la pandemia".

Pollak añade que algunos empleadores están respondiendo a la presión con creativos incentivos que mejoran la experiencia laboral: plataformas para establecer horarios más cómodos, o servicios con los que la compañía ayuda a amortizar los préstamos para estudiantes de sus empleados, entre otros.

Para la experta estas herramientas digitales, que no implican costes añadidos al empleador, están proliferando rápidamente. Las ayudas van incluso más allá de las oficinas: seguros para mascotas, salud mental, días libres para celebrar cumpleaños o becas para vacaciones son algunos de los ejemplos más comunes.

Expectativas a corto plazo

Las nuevas vacantes de empleo disminuyeron en un millón durante el mismo mes de agosto, dato que supondría que el mercado laboral se estaría enfriando. Con las pesimistas expectativas económicas para 2023, esta tendencia podría no solo mantenerse sino crecer. Además, las previsiones de que los tipos de interés sigan creciendo sigue afectando a la demanda de bienes, de servicios y de empleos.

Los datos de ZipRecruiter hablan de que un 1 de cada 4 trabajadores renunciaría a su empleo incluso sin tener una alternativa, y 1 de cada 3 espera que los aumentos en las remuneraciones laborales se mantengan.