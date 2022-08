Cómo encontrar un empleo en remoto: las mejores webs y otros consejos para conseguirlo

Con la nueva normalidad cada vez más asentada, muchos empleados se han encontrado con la decisión definitiva de sus empresas en torno a la presencialidad en los puestos de trabajo. Algunas han optado por un modelo híbrido, con algunos días de teletrabajo marcados y otros fijos en la oficina. Otras, con modelos más flexibles y, algunos incluso, por los modelos 100% remoto al valorar que el experimento forzoso de los meses de pandemia ha salido bien.

Y, por el camino, muchos empleados están tomando decisiones sobre si deben seguir con sus empleos y volver a la oficina o, quizá, buscar otro con condiciones en cuanto a teletrabajo que le sean más afines, si es que se han enamorado de trabajar en remoto durante este proceso.

Para ello, webs especializadas en la búsqueda de empleos en remoto puede ser la mejor opción para ampliar su carrera laboral. Aquí traemos una selección en la que, eso sí, hay importantes matices.

La mayoría son webs ligadas a la programación y los empleos digitales, que además de estar en inglés, promueven ofertas de compañías norteamericanas en su mayoría que se han adaptado al modelo full-remote. Eso sí, estas empresas aceptan empleados de todas las partes del mundo siempre que su uso de la lengua de Shakespeare sea el adecuado. Además, también incluimos alguna opción centrada en el mercado hispanohablante, con ofertas para teletrabajar en empresas de España y América Latina.

WeRemoto

WeRemoto es una web en castellano en la que podemos encontrar trabajos en remoto al 100% centrados en empresas de España y América Latina. Con una interfaz también sencilla y filtros por categorías de empleo.

FlexJobs

FlexJobs cuenta con más de 50 categorías de empleo que ofrecen oportunidades de trabajo en remoto. Entre ellas se incluyen proyectos para freelance, trabajos a tiempo parcial y trabajos a distancia a tiempo completo. Todos los trabajos son examinados antes de ser publicados, por lo que da una garantía extra de seguridad.

JustRemote

JustRemote permite buscar rápidamente en sus listados y facilita la búsqueda de puestos remotos en países específicos. Cuenta con menos filtros pero es más simple, solo hay que elegir el tipo de trabajo a distancia que buscamos y si queremos un puesto permanente o por contrato.

Remote.co

Remote.co es una web de los mismos fundadores que FlexJobs, pero esta se centra exclusivamente en las oportunidades de trabajo a distancia por completo, y no centrándose en teletrabajo desde casa.

We Work Remotely

We Work Remotely afirma ser la mayor comunidad de trabajo a distancia del mundo, con más de 2,5 millones de visitantes mensuales. A diferencia de otros sitios de trabajo remoto, We Work Remotely es utilizado por empresas de renombre como Google, Amazon y Basecamp para publicar sus vacantes. Con una interfaz además sencilla que facilita la búsqueda de puestos de trabajo a distancia.

Cómo buscar empleos con teletrabajo en cualquier empresa

Pero, además de esto, hay otras opciones que podemos tomar.Si nuestra empresa es grande, seguramente tenga un listado de vacantes en su propia web o en la de webs de páginas de empleo. Allí podremos filtrar para ver si se ofrece el teletrabajo en alguna posición en concreto.

Ya en la entrevista, tendremos la posibilidad de nombrar que hemos visto que se bajara esa posibilidad. Pide que te aclaren la cantidad y la frecuencia del trabajo a distancia que se ofrece.

Investiga a la empresa y sus empleados por Linkedin

Si el trabajo a distancia no se menciona en la descripción de la vacantes, pero quieres averiguar si alguno de sus empleados actuales está teletrabajando, siempre puedes investigar. Echa un vistazo a las cuentas de las redes sociales de la empresa, en LinkedIn. También puedes ver si existen comentarios sobre la empresa en webs como Glassdoor, donde los empleados dan su opinión como trabajadores.

Hay algunas prácticas recomendables con las que acercarte a tu jefe o futuro empleador y conseguir un "sí". Muchas parten del sentido común, pero no está mal remarcarlas.

Deja claro que has realizado tu trabajo siempre a tiempo y bien hecho. Es complicado exigir mayor flexibilidad si nuestros resultados no son buenos, así que debemos partir de esa base. Pedir cualquier tipo de flexibilidad debe basarse en la obtención de grandes resultados y en un historial positivo. Por lo tanto, si has demostrado tus habilidades y has hecho una gran contribución hasta la fecha, estarás en una posición fuerte para pedir flexibilidad.

No preguntes por el teletrabajo lo primero de todo

Dejar ver que el empleo en remoto es algo demasiado importante puede poner a la defensiva al entrevistador o el superior con el que estamos hablando.

En la entrevista, es mejor dejar la pregunta para el final de la misma. La mayoría de los entrevistadores darán tiempo al final para que hagas preguntas, y este es el mejor momento para preguntar sobre el trabajo a distancia. Al preguntar al final, también te da la oportunidad de mostrar al entrevistador tus habilidades y tu personalidad.