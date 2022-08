Qué es la 'dimisión silenciosa': cómo cumplir con el trabajo sin quemarse

En los últimos años, a raíz de la pandemia, se ha hablado mucho de términos y fenómenos relacionados con la exigencia (y la autoexigencia) en el trabajo. Desde cómo el teletrabajo forzoso hizo que las barreras entre lo laboral y lo personal se volvieran mucho menos rígidas, a la denominada 'Gran Dimisión': la salida de trabajadores que dejaban sus empleos en busca de nuevas posibilidades que le permitieran conciliar más.

Todo, con el llamado 'burnout' o agotamiento laboral como telón de fondo. Ahora, parece que una nueva tendencia se empieza a ver en los centros de trabajo y a ser estudiada por los expertos. Hablamos de la 'Dimisión Silenciosa'.

¿En qué consiste? Pues en la actitud que muchos trabajadores han adoptado ante sus empleos. Después de años de mucha exigencia, ahora algunos habrían decidido dejar de entregarse al máximo y, sin renunciar directamente a su trabajo, pero sí a la idea de implicarse completamente.

El término se ha popularizado por varias vías, incluyendo la etiqueta 'quiet quitting', desarrollada por el TikToker @zkchillin, y podría ser una tendencia al alza.

Separar la vida laboral y personal, de nuevo, mucho más, una de las claves

¿Qué significa en la práctica? Puede ser decir que no a proyectos que no forman parte de la descripción de tu trabajo o que no te apetece hacer, salir a tu hora sin ningún tipo de pudor de la oficina, o negarte a contestar correos electrónicos fuera de tu horario laboral.

"Podría ser tan simple como un cambio de mentalidad, que no es perceptible para nadie a tu alrededor, pero que te permite sentirte menos invertido mental y emocionalmente en tu trabajo. Si llegas a un punto en tu carrera en el que sientes que pones el trabajo por encima de todo lo demás, a expensas de otras partes importantes de tu vida, puede ser increíblemente desmoralizador", dice Charlotte Davies, experta en carreras profesionales de LinkedIn, al medio británico Metro.

Esta dimisión silenciosa puede parecer una forma de tratar el 'burnout', pero hay que tener en cuenta que cuando uno se plantea la renuncia silenciosa, puede que ya sea demasiado tarde, según señalan también los expertos.

El resultado de la dimisión silenciosa: empleados menos implicados

Si estás reduciendo tu esfuerzo al mínimo necesario para completar las tareas, es probable que tu trabajo ya no te apasiones en nada y sea "también otro síntoma de agotamiento", comenta la experta.

El riesgo de la dimisión silenciosa vienen si da como algo sostenido a largo plazo, sin otras acciones para intentar cambiar la realidad de tu situación, como buscar otro empleo o plantearse alternativas.

El consejo es el mismo que ante casos de agotamiento laboral: si el equilibrio entre la vida laboral y la personal no es el adecuado, si el salario no satisface tus necesidades o si no hay apoyo para conseguir el ascenso que deseas, mantén una conversación con los jefes o responsables antes de decidir abandonar el trabajo puede cambiar tus condiciones para bien.