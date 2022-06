Las cooperativas claman porque su "momento es ahora"

"El momento es ahora", claman en Sevilla más de 700 cooperativistas llegados de 100 países de los cinco continentes en el Encuentro Mundial organizado por las cooperativas de trabajo españolas agrupadas en Coceta y su derivada andaluza Faecta. Un encuentro mundial para revisar el modelo de empresa cooperativa y posicionarse ante los retos sociales y económicos . Según los organizadores del evento, los participantes en los debates de Sevilla representan a más de mil millones de personas de todo el mundo. Defensores de un modelo de empresa que está presente en todas las actividades, en todos los sectores, que mueve miles de millones (sólo en España representa el 7,5% del PIB), pero que es un gran desconocido para la mayoría de ciudadanos y que sufre por bulos y falsas creencias.

En España, según datos ofrecidos ayer por Luis Miguel Jurado, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, hay 24.000 empresas de este tipo, que dan trabajo a un millón y medio de personas.

Andalucía es una de las comunidades con más implantación del modelo, con más de 4.000 empresas, 89.000 empleos directos y más de 100.000 socios trabajadores.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, destacó que en el último año en la comunidad se han creado 375 cooperativas con más de mil socios, la comunidad que más crece a nivel nacional.

En todos los sectores

En sectores como "la dependencia, la ayuda a domicilio, la educación También en el agroalimentario. Son empresas que han demostrado en la crisis del Covid que están centradas en las personas y sus necesidades, con gran resiliencia", indica Jurado.

En un encuentro de carácter internacional, el presidente de Coceta resaltó que "en España jugamos con ventaja con un ministerio de Economía Social que da visibilidad, un PERTE de economía social y cuidados con 808 millones de euros que deben ir a las empresas para su digitalización. Hay una estrategia española y políticas específicas".

Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha abierto telemáticamente el encuentro destacando la "enorme fuerza transformadora" de las cooperativas y su aporte "fundamental" a la reducción de las desigualdades, al trabajo decente y al respeto empresarial por el medio ambiente".

"Son tiempos de cambio y ese espíritu se define a la perfección en el lema de este encuentro, es el momento de las cooperativas", ha destacado la ministra. que ha apuntado que si la pandemia "ha evidenciado la valía de vuestras respuestas solidarias y sociales", la guerra en Ucrania "ha generado nuevos desafíos globales, y una vez más el cooperativismo muestra su resiliencia y su fortaleza".

Ha incidido en "el valor añadido del cooperativismo, su enfoque centrado en las personas, su visión a largo plazo, la conexión directa con el territorio, o la gobernanza democrática de las entidades".

"Con vuestro trabajado diario demostráis ser un modelo ejemplar de desarrollo sostenible, en línea con los objetivos de la Agenda 2030", ha subrayado Díaz, que añade que "es momento de acercarse al mundo digital, competir en el mundo de la plataformas y trabajar la innovación en todas sus dimensiones de manera permanente, pero siempre con una dimensión humana".

"Es el momento de acercarse al mundo digital", les ha aminado la vicepresidenta

Ha agregado que "debemos hacer ver que el cooperativismo es un alternativa real al modelo imperante, respetuosa con el factor humano y conectada al territorio", ha asegurado, y ha apuntado que la larga tradición del cooperativismo en España "nos obliga como Ministerio a responder a las demandas y a los retos del sector".

Proyección internacional

Susan Westhausen, presidenta de Cooperatives Europe, ha destacado que las cooperativas se basan en la Economía para la gente, la paz, la estabilidad y la democracia, con un espíritu que es la antítesis de la guerra y la vocación de "construir puentes ahora más fuertes que nunca. Tenemos un importante papel en la transición digital y verde. Faltan ocho años para 2030 y los objetivos aún están por conseguir".

La dirigente llamó la atención sobre la necesidad de enrolar a "más gente joven en nuestro movimiento. Ellos quieren cambiar el mundo, construir un mundo mejor".

Ariel Guarco, presidente de la más que centenaria Alianza Cooperativa Internacional destaca que "solo desde la esperanza podemos cambiar la sociedad. Las nuevas tecnologías multiplican posibilidades de cooperación, y la pandemia es la oportunidad de demostrar fortaleza, de demostrar la solidez por ejemplo en los sistemas de salud basados en la ayuda mutua. Un modelo centrado en las personas, que cuidan el planeta, que funcionan de forma democrática".

Pero tan nobles valores y metas son muchas veces desconocidas por la sociedad. Una inquietud que aflige al mundo cooperativo y que resume Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, la patronal de la Economía Social española; "No hemos sido capaces de transmitir a la sociedad que estamos trabajando, que estamos dando respuesta a los retos. ¿Qué pasaría que las cooperativas no abriesen mañana? Se pararía la sociedad. Pero no hemos sido capaces de transmitir esa transversalidad y esa importancia".