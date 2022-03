Los españoles, los que menos subidas de sueldo piden frente a otros trabajadores europeos

Con la inflación elevando los precios a pasos agigantados y tensiones externas como la Guerra de Ucrania, la actual inestabilidad parece estar empujando a los trabajadores europeos y estadounidenses en dos direcciones: pedir un aumento de sueldo para afrontar estas subidas o no hacerlo para intentar mantener sus empleos. Los trabajadores españoles, están en el segundo grupo.

Una encuesta de grupo de análisis YouGov adelantada por Bloomberg estima que solo un 20% de los trabajadores españoles pedirán un aumento de sueldo durante este año y el que viene, frente a un 33% de los franceses, el 30% de los italianos o el 40% de los estadounidenses. Solo los alemanes acompañan en porcentaje a los españoles.

La encuesta, que abarcó 18 países y contó con la participación de 20.000 personas afirma que en el Reino Unido la cifra es del 30%. Las cifras de mercados occidentales son muy bajas si se comparan con las de espacios asiáticos, con más del 70% de los empleados en Indonesia, India y Emiratos Árabes Unidos, estimando que pedirán una subida salarial.

Con una inflación que se dispara en todo el mundo, y que es probable que aumente debido al impacto de la guerra en Ucrania, los bancos centrales están cada vez más preocupados por los llamados efectos de segunda ronda en la inflación. Es decir, que los precios más altos se traduzcan en demandas de salarios más altos, lo que obliga a las empresas a aumentar los precios aún más.

Pocos piden subidas y los que las piden son pequeñas

Esta espiral inflacionista sin embargo parece no tener especial calado en Europa, donde aunque muchos empleados valoran que pedirán un aumento, porcentualmente no será superior a la inflación actual. En concreto, el 35% dijo que pediría una subida de entre el 2,1% y el 5% en todo el continente.

En España, un 43% dice que solo pedirá un 5% de subida o menos y solo un 12% se atreverá a pedir una subida por encima del 10%. En contraste, los trabajadores alemanes e italianos tenían demandas más agresivas, con más del 40% pidiendo aumentos del 5% o más.

La escala de las demandas varía en todo el mundo, pero las razones para no pedir un aumento de sueldo son muy similares. En todos los países, excepto en Dinamarca, la mayoría de los que no pedían un aumento dijeron que era porque "no hay ninguna posibilidad de que mi empresa me lo conceda". El país escandinavo también fue el que más trabajadores dijo estar contento con su salario actual.

Estas demandas tan discretas resultan aún más sorprendentes si se comparan con el aumento del coste de la vida en muchos países, con el incremento de los precios de la energía y los problemas de suministro relacionados con la pandemia que han provocado un aumento de las facturas de los hogares. Alrededor del 90% de los españoles, italianos, alemanes y británicos, que son los menos propensos a pedir un aumento de sueldo, afirman que el coste de vida se ha encarecido en los últimos 12 meses.