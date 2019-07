La abstención de los independentistas podría cambiar el voto de Iglesias y facilitar la investidura de Sánchez

El Partido Socialista ha cerrado este lunes la propuesta con la que pretende que Unidas Podemos vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el próximo 23 de julio, y evite así otras elecciones generales en noviembre. Pablo Iglesias, por su parte, ha avanzado que no facilitará ninguna investidura si no hay antes el compromiso de un Gobierno de coalición, punto con el que el PSOE está diametralmente en contra. El líder de Unidas Podemos afirma que Pedro Sánchez quiere ser presidente a toda costa. No obstante, la investidura del líder socialista podría estar en manos de la posible abstención de los independentistas, lo que propiciaría la proclamación de Sánchez, merced a la presión que ejercerían estos sobre el voto en contra de Unidas Podemos.

El secretario general del PSOE y candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará este lunes un "paso definitivo" en su oferta de gobierno de cooperación a Unidas Podemos.

Según fuentes socialistas, en la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del PSOE, a la que asiste Sánchez, se analizarán "las principales transformaciones en forma de desafíos a los que tiene que hacer frente nuestro país y formular una propuesta concreta a Unidas Podemos".

"El PSOE sigue dando todos los pasos necesarios para alcanzar el voto favorable de Unidas Podemos", remarcan desde el partido en la víspera de una nueva reunión de Sánchez con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"Se tratará de un paso definitivo tras la propuesta de gobierno de cooperación concretada en tres ámbitos (parlamentaria, programática e institucional), que incluye una comisión de seguimiento de los acuerdos, así como la posibilidad de que Unidas Podemos sugiera ministras o ministros independientes y de reconocido prestigio como en el Gobierno actual", avanzan fuentes socialistas, después del compromiso de Unidas Podemos de respetar por escrito la estrategia de Sánchez en Cataluña y en política exterior.

Las citadas fuentes indicaron que el análisis que hará la Ejecutiva del PSOE es "una filosofía que se enmarca dentro de esa visión abierta de Pedro Sánchez de incorporar progresivamente a la política a lo mejor del conjunto de la sociedad civil".

Ferraz tiene bastante avanzado el apoyo del PNV y de Compromís

Según informaciones de otros medios, el PSOE tiene bastante avanzado el apoyo del PNV y de Compromís, además del visto bueno del Partido Regionalista Cántabro, a la espera de la abstención de las fuerzas independentistas, en las que va incluida también la abstención de EH Bildu.

Son precisamente estos votos, los de los independentistas (ERC, JxC), como transmiten fuentes parlamentarias a eE, los que con toda cautela podrían propiciar la investidura de Pedro Sánchez, presionando en el último momento a la formación liderada por Pablo Iglesias. Si bien, otras fuentes del Congreso apuntan que a que solo habrá investidura si Pedro Sánchez cede y deja que en su Consejo de Ministros se siente algún dirigente de Unidas Podemos. De otro modo, las elecciones generales estarían a la vuelta de la esquina.

"Presidente a toda costa"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha deducido este lunes de los guiños que ha hecho el PSOE a PP y Ciudadanos para que se abstengan en la investidura que al candidato a la misma, Pedro Sánchez, no le interesa el programa que le va a presentar en su reunión de mañana, sino "ser presidente a toda costa".

Así lo manifestó en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, dedicado al republicanismo.

Sánchez "da la impresión de que el programa no le interesa"

Para el líder de Podemos, cuando el PSOE quiere sacar adelante la investidura con guiños a un lado y al otro, es que "quiere sacar la investidura como sea independientemente de los programas", y a Sánchez "da la impresión de que el programa no le interesa", sino que "le interesa ser presidente a toda costa independientemente del programa".

En su intervención en el curso, a pregunta de un asistente, unió esta sospecha con su reivindicación de entrar en el Gobierno: "Quien quiere un acuerdo programático sólo para sacar la investidura adelante, luego sabe que que tiene capacidad de ejecutar esas medidas es el Gobierno". Por eso, insistió en que hay que negociar programa y composición del Gobierno todo a la vez porque "no se pueden separar".

Ante los periodistas antes del curso, Iglesias insistió en que "hay tiempo para negociar un acuerdo integral" en julio, y urgió a ello al subrayar, precisamente en sede universitaria, que "los buenos estudiantes tienen que tener los deberes hechos a principio del verano", pero admitió que, habiendo sumado sólo a los diputados del PSOE el apoyo del del Partido Regionalista Cántabro, Sánchez "a lo mejor tiene que repetir en septiembre".

Frente a los reproches de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que tras el Consejo de Ministros del viernes contrapuso supuestos movimientos del PSOE a los que no había hecho Podemos, Iglesias dijo, antes del curso y dentro de él, que su partido no ha "parado de hacer cesiones desde el principio".