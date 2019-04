La prensa internacional destaca la ausencia de una victoria absoluta y la fractura política en España

Jose Luis de Haro Nueva York

Los principales medios de comunicación de todo el mundo recogen las primeras reacciones a los resultados de las elecciones presidenciales en España. Entre ellos se incluye el Wall Street Journal, que destaca como pese a que el PSOE ha ganado el mayor porcentaje de votos, las urnas no han logrado proclamar "un ganador absoluto", lo que pone de manifiesto "la fractura política en muchos países europeos".

El rotativo estadounidense considera que a Pedro Sánchez no le será fácil lograr una coalición para gobernar ya que se requerirá el apoyo de partidos nacionalistas. "ERC podría exigir concesiones, incluido un referéndum sobre la secesión a la que Sánchez probablemente se opondría", explica el WSJ que no descarta que las negociaciones se extiendan más allá del 28 de mayo o incluso la necesidad de convocar nuevas elecciones en otoño.

Eso sí, estima que los resultados parecen reivindicar la estrategia de Sánchez de virar su política económica para conectar de nuevo con los votantes de la clase trabajadora. De todas formas, para este medio, la creciente dificultad de construir mayorías políticas en las democracias europeas amenaza la capacidad del continente para responder a un mundo que cambia rápidamente.

Por su parte, el Financial Times no solo señala la victoria de los socialistas sino el gran avance de Vox, "el primer partido de extrema derecha en tener una representación parlamentaria considerable desde la muerte del dictador Francisco Franco", aprovechando la oleada de sentimientos nacionalistas españoles tras del referéndum ilegal en Cataluña de 2017. También incide en que, pese a la ventaja de los partidos de izquierda sobre la derecha, el PSOE necesitará el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes para formar un gobierno.

El Washington Post determina que los resultados, aunque han dado una victoria a Sánchez, "son más bien el testimonio de una fragmentación y no está claro cómo se podrá formar una coalición de gobierno en las próximas semanas". En este mismo tono, el New York Times habla de uno resultados que sugieren "una creciente polarización política y la fragmentación de partidos".

En Francia, Le Monde publica que tras las elecciones "no surge una mayoría clara" y recuerda que la izquierda tendrá que encontrar aliados adicionales. "Los escaños del PNV no son suficientes y habrá que iniciar discusiones con otras formaciones, por ejemplo, los separatistas catalanes, a quienes Sánchez no consideró 'confiables' a medida que se acercaban las elecciones", aclara este rotativo.

Les Echos incide en que el PSOE estará en condiciones de construir una alianza de izquierdas con Unidas Podemos, pero "necesitará el apoyo de los separatistas". Además recalca como España intenta digerir unos complicados resultados de las elecciones "que abren una nueva página en la historia del país, con la entrada en el Parlamento de una formación de extrema derecha, más de cuarenta años después de la muerte de Franco".

El Frankfurter Allgemeine abre su web con los resultados electorales de nuestro país donde manifiesta que Sánchez no ha logrará una mayoría propia sin recurrir al apoyo de los separatistas catalanes. También observa como el Partido Popular ha obtenido uno de sus peores resultados y, al igual que otros medios, pone de manifiesto la entrada de Vox, "los populistas de derecha" en el Parlamento. Eso sí, indica que los 24 escaños quedan por debajo de los más de 30 que habían adjudicado algunas encuestas.