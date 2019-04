Vox para y Casado se va de procesiones: ¿qué harán los partidos esta Semana Santa?

La agenda de los líderes de los principales partidos políticos se mantiene repleta de actos durante los próximos días, con independencia de la celebración de la Semana Santa. Solo Vox ha decidido no realizar ningún acto de campaña durante Jueves y Viernes Santo, aunque sí retoma los mítines durante el fin de semana. Especial Elecciones Generales 2019.

El adelanto de las elecciones generales al día 28 supuso que la campaña electoral se desarrolle en plena Semana Santa. Esto abrió un debate en los partidos sobre cómo adaptar su estrategia electoral, teniendo en cuenta los actos religiosos que se celebran en toda España o las escapadas vacacionales de muchos ciudadanos.

Sin embargo, finalmente todos los partidos mantienen agenda durante los próximos días y seguirán lanzando sus mensajes de campaña desde diferentes puntos del territorio. El candidato del PP, Pablo Casado, prevé además participar en alguna procesión como ya hizo el pasado sábado en Ávila vestido con la túnica morada de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima de la Sabiduría.

La procesión que finalmente no contará con la presencia de ningún candidato será la del Cristo de Mena en Málaga, donde los legionarios trasladan al Cristo de la Buena Muerte. Esta cita estaba en la agenda de tres candidatos: Casado, líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Vox, Santiago Abascal; pero la Cofradía les pidió que no asistieran.

Los tres candidatos asumieron esta petición, que tenía el objetivo de "no politizar" el acto, y anunciaron que no acudirían ese día a Málaga, aunque matizaron que su presencia estaba prevista a título personal y no como acto de campaña.

Con la nueva agenda, Casado tiene previsto ofrecer mítines este jueves en Cáceres, Mérida y Badajoz y contempla asistir a 'La madrugá' de Sevilla. El viernes se desplazará a Granada y Lorca (Murcia) para seguir con la campaña.

En su caso, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, mantiene durante los próximos días su intensa agenda con hasta tres actos diarios. El Jueves Santo estará en Cataluña con actos en Lleida, Tarragona y Badalona (Barcelona), mientras que el viernes continuará su caravana en Navarra, Guipúzcoa y Cantabria.

Iglesias y Rivera descansan durante el Jueves Santo

En el caso de Unidas Podemos, el acto principal de este jueves correrá a cargo de su 'número dos', Irene Montero, en Elche (Alicante). El viernes será el turno del líder del partido y candidato a La Moncloa, Pablo Iglesias, en Madrid.

Albert Rivera por su parte tampoco tiene previsto ningún acto público el jueves, aunque sí habrá campaña de Ciudadanos con la candidata por Barcelona, Inés Arrimadas, previsiblemente como protagonista. Ya el viernes el líder del partido naranja centrará su agenda también en Madrid.

Con esto, Vox es el único partido que ha vaciado de actos los próximos Jueves y Viernes Santo, tanto de su candidato, Santiago Abascal, como del número dos, Javier Ortega Smith. Este último irá esos días a Salamanca y Melilla, pero el partido ha puntualizado que serán visitas personales y no actos de campaña.